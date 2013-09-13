40 семей военнослужащих получили 13 сентября ключи от новых квартир

Новости Беларуси. Счастье в квадрате. Сорок семей военнослужащих получили 13 сентября ключи от новых квартир. В Марьиной горке прошла торжественная сдача жилого дома. Поздравить бойцов бригады спецназначения, а заодно оценить апартаменты приехал министр обороны — Юрий Жадобин.

Новостройку строители сдали с полной отделкой. В каждой квартире установлена сантехника и газовая плита, остеклены лоджии. В планировке предусмотрена и кладовка. Возле дома — детская площадка и парковка.

К слову, обеспечение жильем людей в погонах остается одним из приоритетных направлений. Так, в прошлом году возвели 16 домов для военных. В этом — уже пять, и столько же сдадут до конца года.

Виктория и Виктор Андреевы:

Для нас сегодня очень счастливый день. Мы ждали эту квартиру, получаем служебное жилье. Мы очень рады, нам очень нравится. Все свои усилия мы должны направлять на нашу работу, потому что это работа очень важная: обеспечение безопасности нашего государства. Соответственно, чтобы мы отдавались этой работе полностью, государство принимает все меры для того, чтобы мы находились в тепле и были накормлены.