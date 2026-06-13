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Новости по тегу #Выпускной в Беларуси

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?
13 июня 2026 17:59

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?

33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд
12 июня 2026 17:16

33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд

Выпускные вечера для 11-классников пройдут 12 июня в Беларуси
12 июня 2026 07:42

Выпускные вечера для 11-классников пройдут 12 июня в Беларуси

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?
19 мая 2026 12:54

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?

Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома
20 мая 2025 09:07

Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома

«Самое главное, чтобы праздник состоялся, и у всех было солнечное настроение». Какой будет программа выпускных вечеров
30 мая 2018 09:31

«Самое главное, чтобы праздник состоялся, и у всех было солнечное настроение». Какой будет программа выпускных вечеров

12 июня в Беларуси - вечер выпускников во всех школах
12 июня 2014 08:50

12 июня в Беларуси - вечер выпускников во всех школах

11 июня в Бресте прошел городской выпускной бал
11 июня 2014 18:41

11 июня в Бресте прошел городской выпускной бал

Какие специальности самые востребованные у выпускников-2014?
02 июня 2014 16:19

Какие специальности самые востребованные у выпускников-2014?

Последний звонок для выпускников школ Минска прозвенит 31 мая, 12 июня пройдут выпускные вечера
13 мая 2014 06:15

Последний звонок для выпускников школ Минска прозвенит 31 мая, 12 июня пройдут выпускные вечера

Нужно ли отрабатывать выпускнику, если он профессионально непригоден по специальности из-за здоровья?
02 мая 2014 12:15

Нужно ли отрабатывать выпускнику, если он профессионально непригоден по специальности из-за здоровья?

Около Br20 млн должен выпускник белорусского колледжа учебному заведению за неотработку по распределению
01 мая 2014 10:11

Около Br20 млн должен выпускник белорусского колледжа учебному заведению за неотработку по распределению