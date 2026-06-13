Новости по тегу #Выпускной в Беларуси

Аттестаты уже получены, последние школьные звонки остались позади. Для нынешних выпускников закрылась важная глава жизни.
Достижения 11-классников – это лучший подарок для гимназии как раз к юбилейной дате. В 2026 году учебному заведению исполняется 35 лет со дня основания.
Более 58 тысяч 11-классников попрощаются со школой. Именно они, амбициозные, талантливые и целеустремленные, сегодня делают первый шаг во взрослую жизнь. И именно им предстоит строить и определять будущее нашей независимой Беларуси.
Нововведением этого года станет часть праздника, которая начнется в полночь на четырех площадках: во Дворце спорта, Футбольном манеже, «Чижовка-Арене» и комплексе Белгосуниверситета культуры и искусств.
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня. В 20:00 начнется торжественное мероприятие.
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