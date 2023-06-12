Лукьянов на открытии финала «Орлёнка»: это то, что сегодня надо нашей стране – сплочение

Новости Беларуси. Торжественное открытие финала республиканской военно-патриотической игры «Орленок» состоялось на Кургане Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз участие в финальных соревнованиях принимают 12 команд, на 5 больше, чем в предыдущем сезоне. Здоровую конкуренцию «орлятам» из школ и гимназий составят кадеты и лицеисты.

На протяжении нескольких дней патриотов ждет насыщенная программа. Строевая подготовка, творческие конкурсы, спортивные состязания. А еще ребята смогут прочувствовать армейский быт. Подъем, построение и строгий распорядок. Дислокация на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Военно-патриотическая игра «Орленок» сегодня – это не просто игра, это первый шаг в осознанную жизнь этих молодых юношей и девушек как патриотов своей страны. Очень символично, что эти молодые юноши и девушки стоят в общем строю с ребятами со всех регионов и, что самое главное, с военнослужащими. Это то, что сегодня надо нашей стране – сплочение.

Любовь Закревская, учащаяся средней школы № 1 Глубокого:

Мы уже не первый год участвуем в военно-патриотических конкурсах, поэтому для нас это уже как традиция. С нами работали разные люди, военные, солдаты. Стреляли, сборка, разборка оружия – все это у нас было.