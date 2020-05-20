«Звонки – это сигнал о том, что люди считают, что их права нарушены». Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

И личный прием, и прямые телефонные линии лично меня убеждают в том, что у нас нет системных проблем, связанных с действующим законодательством. У нас те проблемы, которые возникают у граждан, в основном лежат в плоскости правоприменения, и они как раз в большей степени носят частноправовой, а не публично-правовой характер. Но каждая ситуация индивидуальна по-своему. И, конечно, в каждой ситуации нужно досконально разбираться, в том числе с точки зрения права.

В принципе, вот эти звонки – это сигнал о том, что люди считают, что их права нарушены. И то, как мы отреагируем на этот сигнал, будет говорить о том, что мы собственно реализовали то право гражданина на обращение в государственные органы, которое ему основным законом предоставлено, и в то же время постарались использовать имеющиеся у нас полномочия, в эту ситуацию вникнуть, разобраться и помочь гражданам исправить возможное нарушение в рамках действующего законодательства.