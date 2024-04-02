В Минской области обновили 200 километров дорожного полотна

В Минской области продолжают масштабную акцию по ремонту дорог. Уже проработано почти 200 километров. И это только местного значения. В первую очередь в регионе организовали работу по устранению критической ямочности, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Это те участки, которые при выпадении осадков становятся труднопроезжаемыми.

Только в Логойском районе насчитывается около 600 километров дорог. В том числе грунтовые, гравийные и с асфальтным покрытием. В эти дни особое внимание сельским дорогам. Так, в деревне Знаменка по просьбам местных жителей выполняют профилирование покрытия. Участки, расположенные вдоль поля, размываются – образовывается колея. Тем самым затрудняется движение. Сейчас эту проблему устраняют. Работает техника. Завезено 60 тонн песчано-гравийной смеси.

Татьяна Карпейчик, начальник участка благоустройства Логойского коммунального хозяйства:

Засыпается вначале материал более твердый, крупный – это гравий большого диаметра. После этого, соответственно, идет ПГС, сверху уже идет материал С2. То есть для того, чтобы дорога была долговечная, не проседала, не размывалась, по бокам такой дороги мы делаем водоотводные канавы.

Напомним, по поручению Президента все местные автомобильные дороги должны быть приведены в порядок до 9 Мая.