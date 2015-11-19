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«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер

19 ноября 2015 15:04
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Новости Франции. В Лионе к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из конструктора Lego была построена пресловутая космическая станция «Звезда смерти». На строительство было потрачено более полумиллиона деталей, а сама конструкция является самым большим сооружением Lego, посвященным «звездной» саге.

«Звезда смерти» весит 862 кг.

«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер-1

«Звезда смерти» будет продемонстрирована в экспозиции Star Wars Miniland в парке Леголэнд в Калифорнии, сообщает газета The Mirror.

Официальное открытие монолитной модели состоится 5 марта 2016 года во время двухдневного тематического фестиваля, посвященного «Звездным войнам», где каждый сможет найти джедайские сувениры, поучаствовать в конкурсе костюмов, а также посоревноваться в собирании конструктора Lego.

«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер-4

Напомним, премьера фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» состоится 17 декабря 2015 года.

О том, почему кинотеатры США вводят ограничения для зрителей, которые придут на просмотр очередной части культовой саги, читайте здесь

Перевод: Лилия Соломенкова 

# общество # Кино

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