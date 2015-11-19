«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер

Новости Франции. В Лионе к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из конструктора Lego была построена пресловутая космическая станция «Звезда смерти». На строительство было потрачено более полумиллиона деталей, а сама конструкция является самым большим сооружением Lego, посвященным «звездной» саге. «Звезда смерти» весит 862 кг.

«Звезда смерти» будет продемонстрирована в экспозиции Star Wars Miniland в парке Леголэнд в Калифорнии, сообщает газета The Mirror. Официальное открытие монолитной модели состоится 5 марта 2016 года во время двухдневного тематического фестиваля, посвященного «Звездным войнам», где каждый сможет найти джедайские сувениры, поучаствовать в конкурсе костюмов, а также посоревноваться в собирании конструктора Lego.