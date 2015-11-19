Чтобы из крана пошла горячая вода, минчане вынуждены сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут

Чтоб напоить верблюда необходимо 250 литров воды. Человеку достаточно пол-литра. Сколько литров воды надо героям этого сюжета, чтобы утолить жажду любопытства, расскажет Ольга Пискарева, корреспондент СТВ.

Почти два месяца столичная семья Кисляк испытывает на себе холодное отношение местного ЖЭС.

Светлана Кисляк:

С сентября этого года из горячего крана у нас течет вода комнатной температуры. С этой проблемой мы обращались в ЖЭС, ЖРЭО Заводского района, в Мингорисполком. Но ничего не изменилось, вода теплее не становится, нагреваться быстрее не стала. Хотелось бы решить эту проблему, чтобы вода нагревалась также быстро, как это было.

Светлану можно понять. За комнатную, как она выразилась, температуру воды она платит как за горячую. Напомним, что в Беларуси в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами температура горячей воды должна составлять не менее 50°С. В квартире же Кисляк, пока вода достигнет нужной температуры, в канализацию сливается уйма чистейшей артезианской воды.

Для того, чтобы принять душ или вымыть посуду, Светлане Евгеньевне приходится сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут. Наш эксперимент это подтвердил. В момент открытия вентиля, температура воды составила 37°С, через 5 минут градус повысился до отметки 45 единиц. И лишь через восемь минут был достигнут требуемый показатель.

Марина Пивовар:

Дом наш построен был в 1967 году, ни разу не происходило капремонта. Дом в ужасном состоянии. У меня аналогичные проблемы с горячей водой и также с отоплением. Воду горячую приходиться сливать по минут 15 рано утром.

В чем же причина пониженного градуса? В местном ЖЭС бодро дают внятный, на первый взгляд, ответ.

Алексей Станкевич, директор ЖЭС № 56:

В доме по ул. Варвашени, 16 — горячее водоснабжение тупикового типа без циркуляции. В виду того, что циркуляция горячего водоснабжения отсутствует, соответственно в течение дня при отсутствии водоразбора, оно на точках потребления будет остывать.

Кто-нибудь что-нибудь понял? Но ясно одно: пока жильцы сливают холодную воду, счетчик неумолимо, извините за просторечие, «мотает». Причем сперва по базовому тарифу, а затем и по повышенному.

Коммунальщики вместо того, чтобы навести порядок в тепловых сетях в подобных ситуациях, а их немало, предлагают ежемесячную 10-процентную скидку на воду.

Это выгоднее им, но, увы, не жильцам. Кроме того, корневую проблему не решают.

Алексей Станкевич, директор ЖЭС № 56:

Пути решения проблем по обращению граждан таковы, что нами отправлено письмо в энергоснабжающую организацию «Минские тепловые сети» с рассмотрение вопроса о повышении температуры горячей воды на вводе в данный дом. Обращение жильцов находится на контроле и будут приниматься всякие меры по улучшению ситуации.

Кто-нибудь, что-нибудь понял? Но ясно одно коммунальщики провели ряд мероприятий, которые, увы, особых результатов не принесли. Вода как была прохладной, так и осталась. Любопытный факт, в Гималаях живет удивительный народ — хунзы, средняя продолжительность жизни которых 120 лет. Они не знают болезней и старости. В 40-50 лет их женщины выглядят как молодые девушки, а в 65 лет способны рожать, мужчины же даже в 90 лет легки и подвижны. Моются хунзы исключительно холодной водой. Мы не хунзы, хунзы — не мы, утверждают жители дома 16 по улице Варвашени.

Коммунальщики Синеокой пока не задумываются над такими водными процедурами. Воды у нас много, очень много. Обидно то, что все течет, все изменяется. Вот и получается круговорот прохладной воды в домах. Удивительно, но похоже капитальную проблему жильцов дома сможет решить капитальный ремонт.

Алексей Станкевич, директор ЖЭС № 56:

В доме №16 по улице Варвашени запланировано проведение капремонта. Начало работ по подготовке запланировано уже в декабре 2015 года.

Вот теперь все ясно и понятно. Дело осталось за малым. Чтобы слова воплотились в реальность... А пока жильцы ожидают начала капитального ремонта и продолжают сливать воду. В среднем за 7-10 минут из крана семьи Кисляк в канализацию вытекает от 80 до 120 литров воды.

Виктор Кисляк:

Нас не так волнует вопрос, что мы какие-то деньги переплачиваем, а то, что идет расточительство природных ресурсов. Мне как экологу это очень понятно.

Не надо быть экологом, как и математиком, чтобы понять и подсчитать, что за месяц в доме №16 по улице Варвашени сольется в канализацию порядка 240 тысяч литров артезианской прохладной воды.

Кстати, этого утраченного количества хватило бы на год небольшому африканскому селению. Для справки заметим, что в Беларуси среднесуточное потребление воды на человека составляет 140 литров, в Африке – от трех до пяти литров. Без комментариев. Неужели наша страна должны превратиться в пустыню для того, чтобы понять, что вода – это действительно наше богатство? Заметим, не бесконечное.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение: обливание холодной водой дарит хорошее настроение! Причем независимо от того, кого ты обливаешь.