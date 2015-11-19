«Символ страха или суеверие»: что означает граффити «человек в капюшоне» на Воронянского, 13 в Минске?

Сакральную символику часто следует понимать с точностью наоборот. Верх — это низ, пустота — это наполненность. Величайшая карьера — это на самом деле абсолютное падение, истинный стадион — это пирамида, а высочайшая башня — глубочайшая пропасть. Кира Карлович, корреспондент СТВ, пыталась разобраться в городских символах.

Спрей-арт как разновидность искусства граффити появился в далеких 60-х в далекой Америке. Полвека назад единственным украшением депрессивных районов Нью-Йорка были рисунки, сделанные на стенах уличными художниками. Красочный способ пометить территорию быстро набирал популярность и буквально за пару десятилетий граффити покорило мир. Современный Минск особенно активно поддерживает уличное искусство. За последние месяцы в Октябрьском районе появилось сразу несколько грандиозных по размеру граффити.

Жители Минска:

Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Я пытался даже гуглить, кто этим занимается. Уже сейчас подробности не помню, но я очень рад, что такие граффити появляются. Они появляются и дальше: вот там, в начале ул. Авакяна и на Аэродромной. А также еще улица, которая около трамвайных путей у стадиона «Динамо». Там тоже много граффити. Я считаю, что это великолепно.

Отлично! Очень красиво. Лучше, чем голые стены.

Восемь монументальных рисунков станут частью международного проекта «Городские легенды», который продлится до весны. И уже сейчас уличные художники Европы показывают свое видение Беларуси. Одна из самых противоречивых работ проекта закрыла собой фасад дома №13 по улице Воронянского. Известно, что автор произведения приехал из Греции, дабы изобразить человека без личности. Остальное – догадки. А воображение, как известно, уводит далеко. Зловещая фигура человека без лица шокирует и приводит в ужас впечатлительных жителей района.

Жители Минска:

Молодежь белорусская без лица… Как это у нашей молодежи нет лица?! Ну смешно даже. У нашей молодежи есть лицо, а этот человек без лица.

Да нет, это уже ярлык приклеили. Причем здесь белорусская молодежь? А если там старик сидит? Это мне напоминает хэллоуин какой-то.

У каждого свое видение. Для меня это взгляд куда-то в будущее, я не знаю. Может быть, оглянуться назад, посмотреть что там в пустоте, может быть, там есть свет…

Так это ж страшилки такие! Честно, если мы не понимаем, то это страшно. Цветочки нарисовали бы или что-то…

Как известно, восприятие картины во многом зависит от настроения и характера смотрящего. Самым инфернальным и пугающим толкованием минчан стала связь рисунка с символом смерти, согласно системе карт таро. Так что же прячется под капюшоном граффити на Воронянского, 13: простое суеверие или реальная чертовщина? Загадочную версию мы решили проверить лично, записавшись на прием к профессиональному тарологу Юлии Гусак.

Юлия Гусак, оккультист, астролог, таролог:

В данном изображении отсутствуют любые символы, связанные с картами таро, либо магией и эзотерикой. Скорее всего, художник, когда создавал эту картину, просто хотел донести до каждого из нас, что внутри него живет свет, поделиться этим светом со всеми окружающими. Возможно, люди создали о нем какое-то предвзятое впечатление, на основе его внешности. На основе этой картинки можно сказать, что художник немного себя стесняется и хочет всем продемонстрировать, что в душе он добрый и теплый человек, как огонь, который горит.

Мистическая колода таро буквально пронизана символами — с них мастер считывает значение карт. Интересно, что идейный антагонист оккультизма — христианство — также мыслит образами. Однако церковь убеждена: излишнее суеверие только вредит духу, не укрепляя, но разбалтывая ее. Поэтому не стоит слишком рефлексировать на каждый рисунок, украшающий стену. В конце концов, как говорил Зигмунд Фрейд: «Иногда сигара — это просто сигара».

Сергей Лепин, председатель синодального информационного отдела БПЦ:

Не надо здесь мистифицировать все происходящее, искать в этом излишние смыслы, которые могут сами причинить больший вред, чем тот символ, о котором мы говорим. Потому что не так опасен может быть этот символ, как может быть опасно наше суеверие и то, что мы наберем себе в голову.

Искусство неоднозначно. Одним по душе затейливые полотна в стиле эпохи Возрождения, другие находят эстетическую подпитку в лаконичном супрематизме. Кстати, самая дорогая картина в истории — дело рук Джексона Поллока. «Работа №5», которую многие назовут угрюмой мазней, была продана на аукционе за 140 млн. долларов. Так и на улицах: найдется место как для мастеров граффити уровня 3D, так и для искусников ЖЭК-арта. Но художникам улиц следует помнить: нельзя так просто взять и расписать стену. Для самовыражения придется спросить разрешения.

Марина Авсянникова, адвокат:

Сначала обращаются в администрацию того района, где находится то здание, человек желает оставить свой след в искусстве. Как правило, администрация отправляет в Минский городской исполнительный комитет, при котором действует специальный орган, который называется «Минский городской художественно-экспертный совет» или областные экспертные советы, которые дают заключение эскизу, предоставленному художником, возможно ли данный эскиз в итоге нарисовать, воплотить в жизнь на фасаде здания.

Интересно, что популярность расписных стен плавно захватывает и квартиры белорусов. Сегодня вместо обоев или унылой краски многие предпочитают нарисованные живым человеком сюжеты. Цена вопроса – от 700 тысяч рублей за квадратный метр, зато жизнь в таком интерьере напоминает сказку.

Мнения горожан по поводу граффити и уличного искусства вряд ли когда-нибудь сойдутся в общей точке – о вкусах не спорят. Но возможно, как раз публичные и разнообразные произведения помогают развивать знаменитое белорусское качество характера – толерантность.

Еще Леонардо да Винчи заметил, что искусство — это сумасшествие, признанное эстетами. Но вот, на мой взгляд, современное искусство — это такая своеобразная мышеловка, где от жертвы требуют предварительно заплатить за сыр.