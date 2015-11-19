Новости Беларуси. «Достойные называться офицерами». Благодаря героическому поступку молодых лейтенантов милиции удалось избежать жертв на пожаре. Сотрудники Червенского отдела внутренних дел Константин Новицкий и Алексей Попович вовремя эвакуировали десятки людей из дома, в одной из квартир которого произошло возгорание. И только благодаря мужеству и самоотдачи юношей обошлось без пострадавших. Молодые милиционеры дым увидели во время патрулирования улиц Червеня — они в ту ночь находились на дежурстве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.