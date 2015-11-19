Прямой эфир

Благодаря героическому поступку молодых лейтенантов милиции удалось избежать жертв на пожаре

19 ноября 2015 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Достойные называться офицерами». Благодаря героическому поступку молодых лейтенантов милиции удалось избежать жертв на пожаре. Сотрудники Червенского отдела внутренних дел Константин Новицкий и Алексей Попович вовремя эвакуировали десятки людей из дома, в одной из квартир которого произошло возгорание. И только благодаря мужеству и самоотдачи юношей обошлось без пострадавших. Молодые милиционеры дым увидели во время патрулирования улиц Червеня — они в ту ночь находились на дежурстве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Чтобы из крана пошла горячая вода, минчане вынуждены сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут
19 ноября 2015 13:53

Чтобы из крана пошла горячая вода, минчане вынуждены сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут

«Символ страха или суеверие»: что означает граффити «человек в капюшоне» на Воронянского, 13 в Минске?
19 ноября 2015 13:30

«Символ страха или суеверие»: что означает граффити «человек в капюшоне» на Воронянского, 13 в Минске?

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых
19 ноября 2015 13:19

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых