Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе супергероя-подростка. Кроме него в картине снялись Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Зендая.
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По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется в Европу на каникулы, но и здесь супергеройские дела не дают парню отдохнуть – ему предстоит спасти не только своих друзей, но и весь мир.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»
Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который снял первую часть приключений «дружелюбного соседа» – «Человек-паук: Возвращение домой».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»
Премьера фильма состоится в июле этого года.
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