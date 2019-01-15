Прямой эфир

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке

15 января 2019 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе супергероя-подростка. Кроме него в картине снялись Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Зендая.

Том Холланд: что мы знаем о новом исполнителе роли Человека-паука (читать далее).

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке-1

Фото: imdb.com

По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется в Европу на каникулы, но и здесь супергеройские дела не дают парню отдохнуть – ему предстоит спасти не только своих друзей, но и весь мир.

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»

Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который снял первую часть приключений «дружелюбного соседа» – «Человек-паук: Возвращение домой».

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»

Премьера фильма состоится в июле этого года.

Супергерои и новый Тарантино. Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года (здесь подробнее).

# Кино # Кино # Том Холланд # Джейк Джилленхол

Другие новости рубрики

Все новости
Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»
14 января 2019 08:23

Названа дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик
10 января 2019 15:02

1+1 и новый Рокки. Что смотреть в кино с 10 января: советует критик

«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах
07 января 2019 12:54

«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах