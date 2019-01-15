Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке

Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе супергероя-подростка. Кроме него в картине снялись Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Зендая. Том Холланд: что мы знаем о новом исполнителе роли Человека-паука (читать далее).

Фото: imdb.com

По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется в Европу на каникулы, но и здесь супергеройские дела не дают парню отдохнуть – ему предстоит спасти не только своих друзей, но и весь мир.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»

Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который снял первую часть приключений «дружелюбного соседа» – «Человек-паук: Возвращение домой».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»