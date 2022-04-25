Анатолий Исаченко: мы хотим, чтобы наша молодёжь прочувствовала, как это сложно – завоевать Победу

Новости Беларуси. 29 населенных пунктов и две недели в пути. В Могилеве стартовал молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 населенных пунктов и две недели в пути. В Могилеве стартовал молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три автобуса, два из которых – это музеи на колесах, проедут по маршруту длиною 1 500 километров – от Хотимска до Могилева. Подробнее здесь.
По пути следования участники вместе с местными жителями заложат парки, посетят места боевой славы и задумаются над уроками прошлого. В программе концерты, флешмобы, тематические диалоги и полевая кухня.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Мы хотим, чтобы в Год исторической памяти наша молодежь прочувствовала, насколько это можно, насколько это возможно все-таки, как это сложно – завоевать Победу. И чтобы они гордились тем, что мы живем в свободной, независимой, процветающей нашей стране и делали все для того, чтобы защитить наше небо, защитить наших людей, детей, себя, нашу Республику Беларусь.