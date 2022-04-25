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Анатолий Исаченко: мы хотим, чтобы наша молодёжь прочувствовала, как это сложно – завоевать Победу

25 апреля 2022 21:09
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Новости Беларуси. 29 населенных пунктов и две недели в пути. В Могилеве стартовал молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко: мы хотим, чтобы наша молодёжь прочувствовала, как это сложно – завоевать Победу-1

Три автобуса, два из которых – это музеи на колесах, проедут по маршруту длиною 1 500 километров – от Хотимска до Могилева. Подробнее здесь

По пути следования участники вместе с местными жителями заложат парки, посетят места боевой славы и задумаются над уроками прошлого. В программе концерты, флешмобы, тематические диалоги и полевая кухня.

Анатолий Исаченко: мы хотим, чтобы наша молодёжь прочувствовала, как это сложно – завоевать Победу-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Мы хотим, чтобы в Год исторической памяти наша молодежь прочувствовала, насколько это можно, насколько это возможно все-таки, как это сложно завоевать Победу. И чтобы они гордились тем, что мы живем в свободной, независимой, процветающей нашей стране и делали все для того, чтобы защитить наше небо, защитить наших людей, детей, себя, нашу Республику Беларусь.

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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