Анатолий Исаченко: мы хотим, чтобы наша молодёжь прочувствовала, как это сложно – завоевать Победу

Три автобуса, два из которых – это музеи на колесах, проедут по маршруту длиною 1 500 километров – от Хотимска до Могилева. Подробнее здесь .

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы хотим, чтобы в Год исторической памяти наша молодежь прочувствовала, насколько это можно, насколько это возможно все-таки, как это сложно – завоевать Победу. И чтобы они гордились тем, что мы живем в свободной, независимой, процветающей нашей стране и делали все для того, чтобы защитить наше небо, защитить наших людей, детей, себя, нашу Республику Беларусь.