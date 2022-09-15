Зубы не такие и очки с толстыми линзами. Почему дети с особенностями чаще подвергаются травле?

Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Ворончук, врач-психотерапевт Брестской городской детской поликлиники № 2:

Всеобщая неприязнь появляется, потому что понятно, что в каждом коллективе есть дети, которые чем-то выделяются. Их может быть несколько, но один, конечно, найдется особенно другой какой-то. Это, может быть, очень тихий ребенок, очень шумный. Ребенок с какими-то дефектами – зубы у него не такие, очки с толстыми линзами, заикающийся, имеющий психические нарушения или просто с какими-то особенностями поведения. Понятно, что он будет более застенчивый. То есть дети будут видеть, что именно на него можно нападать – это чувствуется. То есть дети очень хорошо чувствуют других людей. Тогда начинает кто-то один, а уже к нему потихонечку начинают подтягиваться другие дети, если это вовремя не останавливают взрослые.

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