Ставить в чёрный список или отвечать родителям? Вот как можно защитить ребёнка от кибербуллинга
Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Согласитесь с тем, что, наверное, большинство родителей... Их реакция будет однотипная, если ребенок прибежит и скажет, что там [в социальных сетях – прим. ред.] имеет место быть какой-то легкий троллинг, обзываловка, мне кажется, что любой тогда скажет: «Не сиди, ограничь».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
«В черный список того, кто пишет».
Татьяна Савчик:
Как чаще всего реагируют родители на это?
Галина Швец, детский психолог:
Один из вариантов – взять, заблокировать. Я знаю, что иногда бывает сами родители берут телефон, потому что ребенок признается, говорит о том, что я не знаю, что мне написать. Родитель уже сам начинает вникать и ставит агрессора на свое место. Это очень здорово, когда прямо такие доверительные, близкие отношения. Ребенок приходит и рассказывает то, что не приятно, что мне пишут.
Алеся Лакина:
Помогает ли это, Алеся? Что делать все-таки? В черный список ставить либо отвечать родителям?
Татьяна Савчик:
Многие родители считают, что если до физического насилия не дошло, то виртуально – это все ерунда.
Галина Швец:
Для ребенка это легче. Конечно, очень важно, чтобы сам агрессор тоже осознал, в чем проблемы. Но здесь не всегда мы все можем делать. Благодаря кибербуллингу что мы можем делать? Делать скриншоты, фотографировать. У нас есть доказательства, мы можем уже конкретно пойти к учителю, психологу, в милицию и показать.
Алеся Лакина:
Как узнать о том, что ребенка травят именно в интернете? Вы предлагаете контролировать его переписки? Это, наверное, вторжение в личное пространство, если ребенку уже 14, допустим.
Галина Швец:
Опять все сводится к доверительным, близким отношениям, чтобы ребенок сам приходил и делился, что происходит. Иногда родителям нужно какие-то задавать вопросы: «Что там тебе пишут? Что там происходит?» Даже когда ребенок ничего не говорит, то нужно начинать с себя. То есть рассказать, что я переписываюсь, это подруга, вот что она мне пишет. То есть родители рассказывают про себя, а потом ребенок тоже начинает делиться, что у него происходит в жизни. Возможно, ребенок будет раскрываться, рассказывать, когда не только мы ждем: «Давай, рассказывай, что там у тебя». А когда мы сами делимся своей жизнью.
«Сама кого угодно могу затравить». Как быть родителям, если ребенок стал инициатором буллинга – подробнее здесь.