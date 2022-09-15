Ставить в чёрный список или отвечать родителям? Вот как можно защитить ребёнка от кибербуллинга

Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Согласитесь с тем, что, наверное, большинство родителей... Их реакция будет однотипная, если ребенок прибежит и скажет, что там [в социальных сетях – прим. ред.] имеет место быть какой-то легкий троллинг, обзываловка, мне кажется, что любой тогда скажет: «Не сиди, ограничь». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

«В черный список того, кто пишет». Татьяна Савчик:

Как чаще всего реагируют родители на это?

Галина Швец, детский психолог:

Один из вариантов – взять, заблокировать. Я знаю, что иногда бывает сами родители берут телефон, потому что ребенок признается, говорит о том, что я не знаю, что мне написать. Родитель уже сам начинает вникать и ставит агрессора на свое место. Это очень здорово, когда прямо такие доверительные, близкие отношения. Ребенок приходит и рассказывает то, что не приятно, что мне пишут. Алеся Лакина:

Помогает ли это, Алеся? Что делать все-таки? В черный список ставить либо отвечать родителям? Татьяна Савчик:

Многие родители считают, что если до физического насилия не дошло, то виртуально – это все ерунда. Галина Швец:

Для ребенка это легче. Конечно, очень важно, чтобы сам агрессор тоже осознал, в чем проблемы. Но здесь не всегда мы все можем делать. Благодаря кибербуллингу что мы можем делать? Делать скриншоты, фотографировать. У нас есть доказательства, мы можем уже конкретно пойти к учителю, психологу, в милицию и показать.