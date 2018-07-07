Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы

Новости Беларуси. Средневековые бои развернулись 7 июля в Верхнем городе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рыцари в доспехах сражались на мечах, словно во времена Грюнвальдской битвы.

У ратуши можно было не только поболеть за воинов, но и научиться средневековым танцам.

Такие театрально-интерактивные представления в историческом центре Минска летом проходят каждую субботу. Здесь вспоминают эпохальные события от XXI столетия до наших дней. Сегодня сражения проходили по мотивам Грюнвальдской битвы.