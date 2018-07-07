Прямой эфир

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы

07 июля 2018 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Средневековые бои развернулись 7 июля в Верхнем городе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рыцари в доспехах сражались на мечах, словно во времена Грюнвальдской битвы.

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы -1

У ратуши можно было не только поболеть за воинов, но и научиться средневековым танцам.

Такие театрально-интерактивные представления в историческом центре Минска летом проходят каждую субботу. Здесь вспоминают эпохальные события от XXI столетия до наших дней. Сегодня сражения проходили по мотивам Грюнвальдской битвы.

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы -4

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы -6

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске
06 июля 2018 20:05

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске

Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы
06 июля 2018 19:59

Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы

С песнями, танцами и угощениями: мастера со всей Беларуси подготовили для фестиваля в Александрии работы из природных материалов
06 июля 2018 19:21

С песнями, танцами и угощениями: мастера со всей Беларуси подготовили для фестиваля в Александрии работы из природных материалов