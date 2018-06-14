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Минский зоопарк проводит конкурс на лучшую кличку для зубрёнка

14 июня 2018 07:59
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Новости Беларуси. В ночь с 12 на 13 мая в Минском зоопарке родился зубрёнок. Сейчас для малыша выбирается имя, и пользователям социальных сетей предлагается поучаствовать в этом.  

На сайте зоопарка названы правила конкурса.  

Во-первых, кличка животного должна начинаться на букву «Б». Согласно определённым правилам, первая буква в имени зубра должна соответствовать первой букве страны, в которой он родился.  

Минский зоопарк проводит конкурс на лучшую кличку для зубрёнка-1

Фото: Минский зоопарк  

Во-вторых, появившийся на свет зубрёнок – мальчик, поэтому кличка должна быть мужской. В-третьих, кличка должна приятно звучать. В-четвёртых, человеческие имена не рассматриваются.  

Варианты клички можно предлагать до 1 июля, а завершится конкурс 3 июля. Сотрудники зоопарка отмечают, что победителя ждёт сюрприз.  

Весной 2018 года в Минском зоопарке в семье яков произошло пополнение.  

У животных появился третий детёныш – подробнее здесь.  

# Зоопарк # общество

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