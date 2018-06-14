Минский зоопарк проводит конкурс на лучшую кличку для зубрёнка

Новости Беларуси. В ночь с 12 на 13 мая в Минском зоопарке родился зубрёнок. Сейчас для малыша выбирается имя, и пользователям социальных сетей предлагается поучаствовать в этом.

На сайте зоопарка названы правила конкурса.

Во-первых, кличка животного должна начинаться на букву «Б». Согласно определённым правилам, первая буква в имени зубра должна соответствовать первой букве страны, в которой он родился.