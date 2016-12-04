Зубр из теста и уникальные заварные хлеба: в Витебске прошёл конкурс пекарей

Новости Беларуси. Отечественные производители планируют завоевать рынок хлеба в 10 странах.
Белорусский каравай – уже не новинка на столе жителей даже других континентов.
Использование натуральных компонентов, стародавняя рецептура и искусство пекарей делают наш продукт действительно привлекательным. Это ещё раз доказали создатели хлебных шедевров на конкурсе профессионального мастерства. Он прошёл в Витебске.
Как рождается ароматный белорусский бренд, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Тюльпанчик к тюльпанчику, розочка к розочке. Так за 20 лет работы Наталья испекла, пожалуй, целую цветочную плантацию. Сегодня отточенное до совершенства мастерство витебская формовщица демонстрирует на республиканском конкурсе пекарей.
Наталья Сычева, формовщик Витебского хлебозавода:
Внешне хочется что-то интересное сделать, необычное. Фактурное. Чтобы слои просматривались.
Ежегодно на хлебозаводах Беларуси производят по 500 тысяч тонн хлебобулочных изделий.
Пять последних лет – полностью из отечественной муки. На экспорт поставляется 7 тысяч тонн продукции на 7 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря развитию технологий.
В частности, шоковой заморозке: хлеб словно впадает в летаргический сон.
И даже, если «разбудить» его через месяц, все равно будет свежим, ароматным и не потеряет свои полезные свойства.
Анатолий Пашкевич, генеральный директор гродненского предприятия пищевой промышленности:
География экспорта составляет 9 стран на сегодняшний день. То есть, это помимо стран бывшего Советского Союза. Российская Федерация, естественно, в первоочередном порядке. Также такие страны, как Германия, Соединенные Штаты Америки, Австралия
Вадим Побединский, начальник Главного управления по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Этот хлеб, в основном, идет в пекарни, в кафе, в мини-маркеты.
И, конечно, их интересуют хлеба в плане здорового питания.
Подписанием контрактов, как правило, заканчиваются визиты иностранных делегаций. А начинаются, по традиции, с белорусского каравая. Именно в нашей стране бережно хранят рецептуру полезных хлебов, которые выпекали еще наши предки.
Наталья Подлесных, генеральный директор могилёвской булочно-кондитерской:
На постсоветском пространстве в Республике Беларусь сохранились традиции выпечки настоящих заварных хлебов по сложной технологии. Это – визитная карточка нашей республики. Частник – ему проще взять смесь,
насыпать в дежу, разбавить жидкими ингредиентами.
И выпечь эту массу, как я называю: «Сделать хлеб Е2-Е4».
Бережно хранят белорусы и свою историю. Бессмертные Колас и Купала, святая София Слуцкая, праздник «Купалье», сельская хатка и беловежский зубр.
Наглядное учебное пособие по истории в тесте.
Татьяна Тригубович, кондитер минского хлебозавода:
Спадчына – это наследие. И наследие передается из поколения в поколение. В своей работе я хотела передать исторический факт с мистическим появлением. Это легенда о Барбаре Радзивилл и Сигизмунде II Августе.