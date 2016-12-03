Моржевание, грелки, лекарства и чеснок: как спасаются от болезней белорусы

Здоровый дух демонстрирует Николай Вячеславович Радоман. И к месту вспомнить, что здоровый дух живет в здоровом теле. Здоровье организма приобретает особый смысл с наступлением холодов. Как не заболеть? Чем отпугнуть вирусы? И в этом все средства хороши: и медицинские, и какие-то бабкины. Свои рецепты у каждого человека есть. В этом могла убедиться наш корреспондент Илона Волынец.

На улице минус пять, а он как в тропиках. Словно не в прорубь, а в теплую морскую волну.

В купель как на работу. Моржует Владимир Васильевич более 15 лет. Студеные спа-процедуры почти каждый день.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:

Закаляться можно воздухом, солнцем, обычной водой и, конечно же, словом.

Но если у озера в любой мороз он щеголяет в одних плавках, то в обычной жизни – строгий зимний дресс-код. Совет и нам: шапку, перчатки, шарф надевать дома, а уж точно не по дороге на автобусную остановку.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:

Мы сейчас на холоде стоим, а у вас сколько носков? Одни? Двое носков, чтобы обязательно у человека было. Меняйте в течение дня. Можете два-три раза поменять – поменяйте. Поменяйте их даже местами.

Для экстремалов – зимнее плаванье, для мерзляков – леденящая кровь физкультура на свежем воздухе. Или аэробика от главного моржа страны.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:

Мы 2-4 дня только имеем солнечных. Максимально надо использовать эти дни, чтобы находиться на улице, активно двигаться, ходить, солнцем набираться.

Екатерина Альфер:

Когда вижу, как «моржи» ныряют в прорубь, у меня дрожь, потому что это очень холодно даже смотреть. Я бы не рискнула никогда.

Носки в несколько слоев и теплый плед – это про нее. А еще лучше грелка.

И до чего только не додумаются производители. Ежик уверенно чувствует себя в тумане, но чтобы еще и в микроволновке. Но мерзлячкам вроде Екатерины – то, что доктор прописал.

Екатерина Альфер:

Грелка нагревается за 1,5-2 мин.

А вот дети, похоже, лучше взрослых знают, как противостоять простуде.

Дети:

Зачем мы сегодня кушаем чеснок? Чтобы не заболеть. От гриппа.

Сами до конца не понимая, что такое ОРВИ, малыши играют «в аптеку» и показывают волшебные бусы. Киндер-сюрпризы нынче в тренде с ароматом чеснока.

Светлана Кулиженко, заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад № 548» Минска:

На первый взгляд кажется очень просто: детки покушали, показали вам бусы, а на самом деле это огромный результат. Наши дети меньше болеют.

А вообще календарную зиму белорусы встречают во всеоружии. Вместо кофе-пауз в офисах все чаще гоняют чаи с лимоном и имбирем.

Пока менеджер Анна кормит витаминами мужскую половину коллектива, дамы в соседнем офисе худеют к Новому году.

Есть приятные бонусы и от начальства. За отказ от курения – пакет фруктов каждый месяц. А чтобы сотрудники меньше болели, в компании даже сократили рабочий день.

Павел Мяккинник, директор компании:

В Швеции повсеместно рекомендован 6-часовой рабочий день. Мы почитали эти исследований и решили, что это интересный ход. Помимо хорошего влияния на здоровье человека (меньше стрессов) это еще и очень хорошо для самой компании. Потому что человек полностью погружен в рабочий процесс все эти шесть часов.

Но какой бы здоровый образ мы не вели, перед вирусом порой не могут устоять даже врачи.

Виктор Соколовский, фельдшер:

Вирус – это такая интересная вредная штука, которая ищет там, где тепло, сыро и затхло. И в теле своем надо создавать такие условия – непригодные для его существования.

Утро перед рабочей сменой фельдшер Виктор Соколовский начинает с уборки снега. Вот заодно и зарядка.

Виктор Соколовский, фельдшер:

Многое ли у меня в аптечке препаратов? Всего лишь пару наименований. Простое обезболивающее, от температуры и лейкопластырь.

Объем аптечки на здоровье не влияет. А от цены лекарства его даже убудет порой. Зачастую отечественный препарат в разы дешевле, а по эффективности такой же.

Виктор Соколовский, фельдшер:

Синдром плацебо. Оно свойственно не только нашим людям. Мы любим немецкое, французское. Если вы спросите, чем лечатся французы, они лечатся английскими. Они считают, что их не помогает. Им надо английские лекарства, нам надо немецкие лекарства. Зачем переплачивать?

Виктор Степанович напоминает нам старую истину: хочешь не болеть – пей воду, заболел – пей ее в разы больше да непременно горячей.

Виктор Соколовский, фельдшер:

Все, что лишнее в организме, включая вирусы, мы можем изгнать из организма только водой. Через пот, почки, кишечник. Советуют до двух литров, японцы советуют до трех литров. Кому верить? Наверное, японцам – они дольше живут.

Два литра воды в день, тренажер каждое утро и никаких походов к врачу. Записываться в пенсионеры Ольга Витальевна не собирается.

Сама себе фитнес-тренер и врач-диетолог. Ее растяжке можно позавидовать. В общем, с энергичной дамы, которой вот-вот 60, остается только брать пример.

Оказалось, супруг Ольги Витальевны тоже тот еще «живчик». Баня, рыбалка, экстрим-закалка. На слабо взяли и нашу съемочную группу.

До «моржей» нам, конечно, далеко, но зато теперь представляем, как это – сразу и леденит, и обжигает. А после – прилив сил и очень хороший аппетит.

Универсального средства против простуды еще не придумали. Можно нырять в прорубь или, наоборот, согреваться грелками и горячим чаем, можно носить чесночные бусы или чаще проветривать дом. И, наконец, самый народный метод: берем ломтик хлеба, добавляем сало, лук, все это украшаем зеленью. Такой бутерброд здоровья еще никому не повредил.