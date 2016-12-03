Главное знать, что ребёнок будет здоровым: какие возможности даёт новое оборудование в Брестском роддоме?

Новости Беларуси. Очередной шаг в развитии медицины Бреста. В областном роддоме появился новый вид диагностики. Он позволит выявить у ещё не рожденного ребенка генетические отклонения.

В этой процедуре нуждается каждая десятая будущая мама региона.

А с недавних пор им не обязательно ехать в Минск. Всё необходимое теперь есть на месте.

Знаковую отметку в 6 тысяч родов Брестский родильный дом в 2016 году перешагнул как никогда рано –уже к началу декабря. Неизменным остаётся лишь процент тех, кто находится в зоне риска по генетическим отклонениям, порядка 600 будущих мам ещё не так давно на диагностику плода отправляли в Минск.

Теперь же эту сложную процедуру можно сделать и в областном центре.

Янина Ермакович, врач-генетик, заведующий отделением перинатальной диагностики медико-генетической консультации Брестского областного родильного дома:

Что касается актуальности этой процедуры, она бесспорна. Потому что она дает возможность семьям группы высокого риска по хромосомной патологии иметь этот драгоценный кариотип плода, генетический паспорт и быть уверенными в завтрашнем дне.

Людмила Кучерук из Малориты готовится стать мамой уже в третий раз, в силу возраста женщина находится в зоне риска. Признаётся решится на диагностику морально и психологически было непросто.

Однако куда важнее знать, что ребёнок растёт здоровым.

Людмила Кучерук, житель Малориты:

Если оценить все риски, то лучше всё-таки сделать эту процедуру, ждать 4 недели, когда уже будут готовы результаты анализов и потом уже психологически быть настроенной на то, что действительно генетических заболеваний, которые передаются хромосомами, твой ребёнок уже защищён.

В зоне риска также те, у кого были обнаружены по наследству на узи. От момента забора околоплодных вод до оглашения результата проходит всего три-четыре недели.

Все это время над пробами работают лаборанты.

Татьяна Шубич, врач лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Брестского областного родильного дома:

Мы оцениваем эти препараты, смотрим возможность синдромов Дауна, Эдвардса, Патау, оцениваем сами материалы, возможность хромосомных перестроек, вероятность где-то 99,5 %, что какое-то заболевание будет обнаружено.

Новейшее оборудование и обновлённое оборудование и, как признаются сами беременные проходя диагностику,

зону комфорта покидать не обязательно.

Жанна Крючкова, житель Бреста:

Все делают профессионально, потому что делают с использованием новейшего оборудования, плюс ко всему действительно подготовленные специалисты.

Результат новой для региона инвозивной диагностики уже получили два десятка будущих мам областного центра, места, где основные показатели в последнее время неизменно растут, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.