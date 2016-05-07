Хлеб от поля до печи: какой подают на стол Президенту и зачем некоторые зерна хранят 40 лет?

От теста к тесту. Тест и тесто, между прочим, однокоренные слова. Так вот, из какого теста белорусский каравай, известный далеко за пределами страны? Какой хлеб подают на стол Президенту? И кто испечет «партизанскую» булку к 9 Мая? Международный хлебный форум прошел в Беларуси и навеял насущную во все времена тему нашему корреспонденту Анастасии Бенедисюк.

Хлеба – налево, хлеба – направо, хлеба – на счастье, хлеба – на славу. Для Беларуси, как страны, безусловно, аграрной, сельхозкультура – что драгметаллы, а потому важно, чтобы каждое зернышко было только высшей пробы.

Ирина Мартыс, заведующий лабораторией генетических ресурсов культурных растений РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Мы находимся в лаборатории генетических ресурсов растений.

По сути, это селекционный генофонд страны, так сказать, стратегический банк. Отсюда начинается хлеб, точнее род белорусской пшеницы (да и не только пшеницы), и здесь же завязываются узы между нашими зернами и, к примеру, заморскими. Селекционные образцы в Беларусь доставляют в мини-посылках из более чем 70 стран. Причем абсолютно бесплатно. Не имея ценового эквивалента, они бесценны. Это то, что гарантирует нашу био- и продовольственную безопасность. Даже в случае резкого изменения климата будем готовы.

Ирина Мартыс, заведующий лабораторией генетических ресурсов культурных растений РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Коллекционный образец изучается в течении трех лет в полевых условиях, возвращается к нам в лабораторию уже в размноженном количестве.

Три вида хранения. Каждая камера уникальна, температура от ноля до.

Ирина Мартыс, заведующий лабораторией генетических ресурсов культурных растений РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Минус 17 градусов. Замерзают, но нашим образцам очень уютно и комфортно. Срок хранения – 40 лет.

По количеству коллекционных образцов среди стран Содружества мы четвертые, по видовому разнообразию замыкаем тройку лидеров. И это при том, что после распада Союза остались без зернышка в кармане. Тогда стратегический банк закрепили за Россией.

Елена Долгова, заведующий лабораторией биохимического анализа и качества продукции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Например, две булочки. Они получены из разных сортообразцов, для их получения использовано одинаковое количество муки, но даже при одинаковом уровне урожайности селекционер, конечно, в дальнейший селекционный процесс пустит тот образец, который будет отвечать требованиям технологического качества.

Это уже лаборатория биохимического анализа качества продукции. Именно здесь зерну и муке дают зеленый свет и здесь же начинается и заканчивается история каждой буханки. Упругость, растяжимость муки, можно даже предсказать, что по итогу с конвейера сойдет – багет, батон или макароны.

Елена Долгова, заведующий лабораторией биохимического анализа и качества продукции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Здесь представлены булочки и из озимой пшеницы, и из яровой. Это не только вкусно, но и очень полезно.

На неделе в Жодино собрались все участники хлебного дела. Впервые в полном составе. Для нас как страны экспортной конкуренцию важно выдерживать по всей цепочке: от поля до печи.

Сегодня мы выращиваем в среднем 7-9 миллионов тонн зерна в год. И это при том, что для тех же твердых сортов пшеницы климатические условия в Беларуси не так благоприятны, как на юге России или, к примеру, в Казахстане. И при этом мы практически не импортируем зерно и муку, разве что немного для макарон.

Петр Казакевич, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

Создание Союзного государства или ЕврАзЭС – это все открытые рынки. И если мы будем говорить, что это продукт белорусский, то это прежде всего продукт качественный.

Душистый, ароматный, с пушистым мякишем. Чем не домашний? Кстати, к нему (деревенскому, из печи) мы тоже обратимся. Пока же о разработке технологов Могилевской булочно-кондитерской компании. Рецептура уникальна, запатентована. Только отборные зерна. Поговаривают, что именно этот хлеб – неизменный продукт на столе Президента.

Полюбили хлеб потребители Могилевской области и белорусской столицы. А в покорении зарубежного рынка помогает использование технологии глубокой заморозки.

Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:

Это позволило нам расширить экспорт на такие страны, как Россия, Туркменистан, Израиль. Вот уже третий год мы осуществляем регулярные поставки замороженной продукции в Соединенные Штаты Америки.

Белорусский хлеб уже давно лежит рядом и с армянскими лепешками. В Ереван буханки поступают тоже замороженными, в течение пяти дней и вид, и вкус не отличить.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома (Армения):

Люди приходят именно за хлебом. Я даже знаю, по неофициальной информации, что люди из руководства Армении на столе имеют этот хлеб.

А это уже альтернатива серым лепешкам из тандыра в Азербайджане. На высоте 800 метров над уровнем моря пекут белорусский «Бородинский», «Тминный» и «Ржаной».

София Кязимова, заместитель директора хлебозавода (Азербайджан):

Все сырье для выпечки этого хлеба мы привозим из Беларуси. Это ржаная мука из Беларуси, это солод белый и красный из Беларуси.

Ирина Жудрик, пекарь:

Я не лічу за такое вялікае ўменне, што трэба спяксці хлеб. Хлеб трэба ўмець спяксці ўсім. Як і зварыць бульбу, спяксці той дранык, зварыць той суп.

За неделю Ирина Михайловна порой выпекает до 20 ароматных кругляшей. Причем, говорит, форма одна всегда. Рука набита – еще в детстве рецепт подсмотрела у мамы, теперь нас учит.

И вот пять буханок уже удобно сидят на раскаленных сковородках в русской печи. Засекаем час двадцать. Рецепт своего хлеба Ирина Жудрик тоже не раскрывает, разве что кефир – вот обязательный ингредиент. Можно добавить тмин, сухие ягоды. Что касается черного из магазина.

Ирина Жудрик, пекарь:

Розніца адчуваецца, але ж не скажаш на сёняшні дзень, што ў нас у магазінах дрэнны хлеб. Змянілася якасць мукі, бо стала лепшай.

Рецепт ее хлеба не меняется десятки лет, разве что к 9 Мая («партизанский»).

Ирина Жудрик, пекарь:

Не хапала ім такого хлеба. Яны ўсе гавораць, каб ім такога хлеба ў вайну, можа, у два разы скарэй бы перамаглі.

В сотни, а порой и тысячи раз, говорят ученые, улучшилось качество зерна и муки за десятилетия. Теперь над хлебопекарными свойствами работать надо: технологии есть, оборудование тоже, общий знаменатель наверняка нашли и участники первого хлебного форума.

Меж тем, из печи достаем такой нежный, такой душистый, такой домашний.