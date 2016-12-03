Радость в каждом моменте жизни: инклюзивный фестиваль творческих возможностей прошёл в Минске

Новости Беларуси. Стирая барьеры. В Минске 3 декабря прошел инклюзивный фестиваль творческих возможностей.

Он объединил обычных ребят и детей с ограниченными возможностями.

Они представили на суд зрителей свои художественные работы, вместе учились мастерить забавные поделки. Оценили гости и их сценическое мастерство.

Одно имя, одна лестничная клетка и один танец. Две Софии вместе готовят, танцуют и ведут авторский блог. А еще вместе радуются каждому моменту жизни. Незнакомые люди принимают их за сестер.

И в чем-то они, безусловно, правы. Жизни девочек объединил танец.

Софья Празднова:

Танец, в первую очередь – это способ показать себя, показать свои эмоции, выразиться, поучаствовать где-то, познакомиться с новыми людьми.

Мама Сони старается от дочки не отставать. Вместе они и танцуют, и участвуют в театральных постановках.

А еще они – часть коллектива с символичным названием «Колесо жизни».

Состоит он из четырех семей, где есть особенные дети. И не без труда, но с большим усердием эти ребята стремятся что-то доказать и себе, и окружающим,

ведь порой здесь главный барьер – это наши мысли.

Татьяна Празднова, мама Софьи:

Когда мы танцы ставим – это целое шоу. Вместе с ней я осваивала шахматы – в 40 лет освоить шахматы было для меня не так-то просто.

Яркие цитаты в социальные сети и обычные детские мечты. О том что Соня не может ходить напоминает лишь инвалидное кресло.

На фестивале, где девочка выступает с мамой, все ребята считают себя обычными и стараются заразить окружающих своим желанием жить.

Наталья Амплеева, член Центрального совета общественного объединения Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам:

Гордость, потому что это мой труд, это труд моих специалистов. А самое главное дело – для них важно то, что он работает и может принести пользу какую-то.

Закружить жизнь в вальсе и победить.

Соня уже неоднократно становилась первой на подобных международных соревнованиях.

И очередная лирическая композиция для нее – совсем не повод унывать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.