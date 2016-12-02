Хлеб душистый и натуральный: хлебозаводы Белкоопсоюза увеличивают объемы производства и расширяют рынки сбыта

Новости Беларуси. Белорусский хлеб может стать серьезной экспортной позицией. Несмотря на жесткую конкуренцию, хлебозаводы Белкоопсоюза увеличивают объемы производства, обновляют ассортимент и готовы расширять рынки сбыта. Отечественный хлеб, как и другая белорусская продукция, хорошо котируется в соседних странах. Чтобы оценить состояние и перспективы хлебопекарного производства, в Добрушский район приехали представители потребкооперации со всей страны.

Выпечка хлеба – целая наука, – говорит формовщик теста Игорь Пырх. Здесь не только нужно соблюсти пропорции и правильно выдержать время.

Игорь Пырх, формовщик теста хлебозавода Тереховского коопторга:

Раньше мы все это катали вручную, а сейчас все чисто механизация, только успевай там работать.

Хлебозавод в городском поселке Тереховка пару лет назад перешел на круглосуточную работу. Производство почти как конвейер. Замес, формовка, растопка, выпекание. После всех технологических операций на выходе душистый и ароматный.

Нина Павленок, пекарь Тереховского коопторга:

Когда хлеб вытаскиваем из печки, сразу поливаем холодной водой. Это для того, чтобы хлеб блестел, имел товарный вид.

В этом хлебе используется только натуральное сырье. Это белорусское зерно, плюс сахар, соль, дрожжи и исключительно натуральные специи.

При выпечке хлеба здесь взяли за основу еще советские рецептуры. Знаменитый ГОСТ. Оставили лучшие традиции и усовершенствовали. Пищевые волокна, белки, витамины – то, чего не хватает в обычной муке, и то, что нужно для здорового питания.

Мария Гапеева, заместитель директора Минского комбината хлебопродуктов:

Это смесь зерновая, композитная № 1. Здесь 8 злаков содержится. Начиная от злака пшеницы, ржи, овса, ячменя, семена льна, подсолнечника. Только натуральные продукты. Никаких «Е» мы не добавляем.

В Тереховке выпускают более 80 видов хлеба и полсотни видов сладостей: от пряников до тортов. Продукция поступает в пять соседних районов плюс областной центр. Объемы производства большие, но и спрос приличный.

Татьяна Романенко, житель Тереховки:

Хлеб всегда свежий здесь, вкусный.

Игорь Тикаев, житель Тереховки:

Сейчас купил пряник. Люблю сам, но больше всего любят внуки, жена.

Это предприятие – один из лучших хлебозаводов в системе белорусской потребкооперации. Благодаря модернизации и выходу на безостановочную работу в Тереховке снизились производственные затраты. И как результат – цены на хлеб держатся еще на прошлогоднем уровне. В перспективе – увеличение объемов, расширение ассортимента, улучшение качества и в итоге выход на новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Сейчас не главное произвести. Мы проблему производства фактически решили. Сейчас главное продать. Надо предложить такой товар, который будет покупаться, будет востребован. Дать продукт натуральный. Это наша фишка, наш бренд.

В Белкоопсоюзе планируют начать экспорт хлеба из Тереховки. Буханки и батоны неплохо знают в приграничных районах России и Украины. Логистики предполагают, что именно эти рынки и примут первый товар.