«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

«Пёс рыжий». Премьеры этого фильма еще не было, ее ждут в нескольких странах, а на интернет-форумах пользователи теряются в догадках: какой же будет экранизация.

Руслан Чернецкий, актёр: Это, можно сказать, жестокое обращение с собаками должно было происходить. Но дело в том, что это всё настолько было оправдано, что у меня даже мысли не возникло отказываться. Мне кажется, я бы на месте моего героя поступил бы также. Тут надо расставлять приоритеты. Время такое, война. Все понятно – жалко собак. Я сценарий читал – плакал.

Как бы цинично это не звучало в современном, мирном времени, перед выбором «жалость» или «смерть» точно так, как и в объективе кинокамеры, тогда давно на полях реальных сражений стояли реальные люди. Руслан и сам в армии служил кинологом, знает, что такое собачья верность, а потому и роль, стоит полагать, прочувствовал до самой глубины.