Как собаки вывозили раненых с передовой и сражались с бандитами: «Была выпущена пуля в моего отца, и она перекрыла, прыгнула»

Для семьи Шестаковых из Могилева восточноевропейская овчарка Арника – живая память о воевавших родных. Служебным собакам дед Виктории и отец Юрия обязаны жизнью. О традициях этой семьи – в программе «Специальный репортаж».
Для семьи Шестаковых из Могилева восточноевропейская овчарка Арника – живая память о воевавших родных. Служебным собакам дед Виктории и отец Юрия обязаны жизнью. О традициях этой семьи – в программе «Специальный репортаж».
Арника, конечно, не прямой потомок собак-героев ВОВ, которые, к слову, не раз спасали жизнь предкам этой семьи. Однако хозяева уверены, что в ситуации на грани жизни и смерти Арника придёт на помощь и останется самым преданным другом.
Юрий Шестаков, житель Могилёва:
Отец у меня был военным кинологом, служил во внутренних войсках Советского Союза. Много было грабителей, которые золотые прииски грабили. Соответственно, собака участвовала в охране и в ликвидации этих банд. И во время одной из операций была выпущена пуля в моего отца, и собака спасла ему жизнь. Она перекрыла, прыгнула.
Дедушка супруги Юрия свой боевой путь прошел с санитарной упряжкой собак. Александр Петрович Моисеев под огнем на передовой отыскивал раненых. Транспортировать солдат в полевой госпиталь помогали хвостатые санитары. Он и сам был ранен трижды. И каждый раз из-под артиллерийских залпов его увозила верная упряжка.
Юрий Шестаков:
Около 90 лет ему было, когда он умер. Очень такой был серьёзный ветеран, до последнего дня ходил на все парады, которые были в Могилёве, даже выезжал часто в Минск. Очень было много наград. Он тоже наших собачек не видел, но знал, что мы осели здесь и будем приобретать. И когда мы переехали в дом, мы купили собак. Все родственники жили с собаками. У нас получилась такая идиллия, взаимопонимание. Собаки у нас и живут из-за этого. Мы их дрессируем, собака охраняет дом. Это же большое удовольствие.
До недавнего времени восточноевропейская овчарка была для Беларуси довольно редкой породой. А ведь именно такие собаки не раз становились спасением наших солдат на полях сражений Великой Отечественной войны. Арника, как и ее предки, невероятно вынослива, сообразительна и отважна. Эти черты по всей стране теперь культивируют в ее щенках.
Юрий Шестаков:
Она 2012 года рождения, 8 лет ей. Чемпион нашей Беларуси. У нее отличный был помёт – 13 щенков. Щенки все практически разъехались по России, в основном – по Беларуси. Многие были заинтересованы после помёта Арники. Несколько собак были очень сильно талантливые в отношении дрессировки. Буквально щенков принимали, и они мгновенно могли уйти на службу. Интересовались многие, особенно интересовались пограничники.