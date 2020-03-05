Как собаки вывозили раненых с передовой и сражались с бандитами: «Была выпущена пуля в моего отца, и она перекрыла, прыгнула»

Юрий Шестаков , житель Могилёва: Отец у меня был военным кинологом, служил во внутренних войсках Советского Союза. Много было грабителей, которые золотые прииски грабили. Соответственно, собака участвовала в охране и в ликвидации этих банд. И во время одной из операций была выпущена пуля в моего отца, и собака спасла ему жизнь. Она перекрыла, прыгнула.

Арника, конечно, не прямой потомок собак-героев ВОВ, которые, к слову, не раз спасали жизнь предкам этой семьи. Однако хозяева уверены, что в ситуации на грани жизни и смерти Арника придёт на помощь и останется самым преданным другом.

Юрий Шестаков:

Около 90 лет ему было, когда он умер. Очень такой был серьёзный ветеран, до последнего дня ходил на все парады, которые были в Могилёве, даже выезжал часто в Минск. Очень было много наград. Он тоже наших собачек не видел, но знал, что мы осели здесь и будем приобретать. И когда мы переехали в дом, мы купили собак. Все родственники жили с собаками. У нас получилась такая идиллия, взаимопонимание. Собаки у нас и живут из-за этого. Мы их дрессируем, собака охраняет дом. Это же большое удовольствие.