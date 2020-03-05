Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как собаки служили наравне с солдатами во время Великой Отечественной войны.

Татьяна Андреева, писатель:

Известный факт применения собак, которые участвовали в рельсовой войне. В 43-м году на станции «Полоцк-Дриса» собака Дина подорвала вражеский эшелон с техникой и живой силой. Разработали такую ей систему, что собаке надевали этот вьюк, и потом она зубами в определенном месте сбрасывала этот вьюк. Собаке давалось 25 секунд, и она убегала. Вот так Дина и сделала.

Когда прогремел взрыв, Дина уже была рядом с минерами. Блестяще выполнив задачу, четырехлапая партизанка в считаные секунды вернулась к боевым товарищам. Именно так, по-человечески, к ней относились однополчане. Пусть в краткой сводке подвиг Дины и не был упомянут.

«19 августа 1943 года на перегоне Полоцк–Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет».