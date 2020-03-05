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Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе

05 марта 2020 15:47
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Новости Беларуси. Голландские овощи для белорусских школьных блюд. Экспериментальный проект по выращиванию лука стартовал в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе-1

Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе-3

В Минской области к нему присоединились пять школ. Участникам предлагают вырастить и сравнить шесть сортов: четыре голландских и два белорусских. Причем для эксперимента предлагают даже семена. В течение года со школьниками будут работать эксперты аграрной сферы, а первые итоги подведут осенью.

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Еще вчера кабинет биологии, сегодня – научная лаборатория. Вместе со школьниками из Даниловичской школы мы дали старт международному проекту по выращиванию лука.

Проект совместный – в нем участвуют Нидерланды и Беларусь. Только в Минской области к нему присоединились пять школ. Эксперимент специально начали рано – ученикам нужно вырастить лук сначала в закрытом грунте, а когда потеплеет, повторить испытания на грядках.

Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе-6

Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе-8

Смотрите, как школьники проводят необычный эксперимент и выращивают лук прямо в классе-10

В течение года юные садоводы будут собирать информацию в своих дневниках и постоянно держать связь с коллегами и специалистами. У самих уже опыта хоть отбавляй – несколько лет школьники работают еще над одним серьезным проектом.

Подробности эксперимента школьников – в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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