Зразы, колбаски и даже суфле под соусом – из гречки! В минском кафе удивят посетителей

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают праздновать «Дожинки». На неделе хлеборобы Минской области собрались в Солигорске, где центральные улицы стали больше походить на вясковыя падворкі. Золотые снопы, пышные караваи, витаминные корзины – хлебосольно встречал город шахтеров аграриев центрального региона. Тематические локации «Дожинок» развернулись на несколько километров. А самых юных гостей ждал настоящий водопад из конфет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник праздником, но в полях еще хватает работы. Так, в Беларуси идет уборка гречихи и просо. Традиционно крупяные культуры в потребительском топе. Особенно в последнее время, когда гречка чуть ли не вошла как отдельная валюта в нашу финансовую корзину. За колебанием цены на этот продукт следили, как за нефтяными котировками, и запасались впрок. Но в этом году, уверяют специалисты, не стоит набивать амбары мешками с гречкой. Урожай, конечно, мог быть и лучше, но себе точно хватит. В чем еще приросли и что из аграрного импорта перешло в экспорт – на неделе в поля выехали наши корреспонденты.

В этом столичном кафе решили проэкспериментировать. Премьера трех блюд из, казалось бы, самых обычных продуктов состоится только на следующей неделе. Однако эксклюзивно для зрителей СТВ мы покажем их уже сегодня.

Главная особенность этих блюд в том, что в каждом из них основа – гречка. Прежде чем попасть на стол, будущая крупа проходит долгий путь. Отправная точка гречихи на поле. В прежние годы сельхозпроизводители обеспечивали примерно половину запросов рынка, остальное импортировали из России. Несколько лет назад Президент поставил задачу увеличить производство гречки и самостоятельно закрывать потребности страны. «Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Для достижения этой цели работа в хозяйствах ведется практически безостановочно.

Сергей Томуть, главный агроном ОАО «Клецкий райагросервис»:

Гречихой мы занимаемся уже четвертый год. В этом году у нас урожайность по сравнению с прошлым годом на уровне. Повлияла погода: два месяца не было дождя, можно было бы получить и больше. 20 центнеров на круг.

Время уборки гречихи и просо определяется индивидуально. Например, с просом начать работу можно только через несколько дней. С гречихой чуть проще: опытные аграрии на глаз могут определить, готова ли культура к уборочной кампании. Если опоздать, то последствия будут плачевными.

Сергей Томуть:

К уборке приступили, потому что она уже готовая. И у нее особенность, что верхний ярус еще цветет, доцветает, а нижний и средний уже готовы к уборке. За качественную уборочную ответственен Дмитрий Хитров. Это его 18-й по счету аграрный сезон. В свое время он приехал из Казахстана и сразу влюбился в белорусские поля. И, судя по всему, они отвечают комбайнеру взаимностью.

Дмитрий Хитров, комбайнер:

Гречки хватит, намолотим, голодные не останемся. Уборка проходит с минимальным количеством отходов: солома используется на корм скоту, а сама гречиха отправляется на переработку. Довольны урожаем на Гомельском комбинате хлебопродуктов. Машины с зерном здесь принимают с утра и до позднего вечера, первую пробу качества снимают в лаборатории.

Светлана Степаненко, начальник производственно-технологической лаборатории филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:

Проверяем на показатели. Влажность, засоренность, содержание сорной и зерновой примеси. И содержание испорченных зерен. В цехах гречиха проходит термическую обработку и очищается от лузги. Госзаказ на крупу в этом году – порядка 30 тысяч тонн зерна. Четверть его уже поступила на склад предприятия.

Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:

Гомельский комбинат хлебопродуктов контролирует рост гречихи на каждом этапе. Мы знаем, какой колхоз сколько посеял, какие пестициды, гербициды либо удобрения были внесены. После этого наша лаборатория выезжает и проверяет на качество в каждое хозяйство, прежде чем оно поступит к нам на переработку. Диана Бычкова, корреспондент:

Вы задумывались, откуда гречка и пшено на наших прилавках? Мы отправились в магазин, чтобы оценить геотеги этих полезных круп. Мы отправились в три магазина. Результаты следующие.

В целом количество белорусской продукции превалирует, но импортной немало. Для удовлетворения потребности населения нашей страны в гречневой крупе ее необходимо около 20 тысяч тонн в течение года.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Площадь посевов гречихи с 5 тысяч в 2005 году увеличилась практически до 39 тысяч в 2022 году. И в текущем году в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях составила 36 тысяч гектаров. Для получения объема 20 тысяч крупы необходимо получить 30 тысяч тонн зерна гречки. А поскольку мы имеем в данный момент 36 тысяч, то с гарантией можем сказать, что поставки на перерабатывающие предприятия необходимого количества гречки будут обеспечены, ну а наше население будет в полном объеме обеспечено гречневой крупой отечественного производства. Производители в тренде запросов рынка. Такая популярная нынче зеленая гречка (ее в народе называют просто непропаренная) тоже поступает в магазины.

Годится для проращивания и сыроедения, берут те, кто занимается здоровым питанием. Заливают кефиром или делают смузи.

В зеленном витаминном тренде и аграрии Гродненской области. Здесь приступили к сбору брокколи. В этом году капусту пришлось буквально спасать от жары. Обильный полив помог белорусскому урожаю. Теперь отечественный продукт идет на завод по производству детского питания. Свой овощ можно найти и на полках магазинов. Цена в 2 раза ниже импортной, например, испанской. Специальная технология транспортировки в ящиках со льдом помогает продукции оставаться свежей до месяца. А это значит, что доставлять брокколи из Щучина можно даже на дальние расстояния: в заявках уже сети России и Казахстана.

Павел Лащевский, агроном по защите растений ООО «Логал-Био»:

У нас растет капуста брокколи, для Беларуси эта культура эстетическая. Мы занимаемся ею уже третий год, стараемся, технологии внедряем новые.

Вернемся в кафе, где готовятся к гастрономическому бенефису. Зразы, колбаски и даже на десерт суфле под соусом можно приготовить из обыкновенной гречневой крупы.

Елена Андронова, повар:

Берем гречку, взбиваем туда яйцо, добавляем ложечку муки. Массу хорошо вымешиваем. И делаем начинку: яйца протираем на терке и лук обжариваем на растительном масле. Все это соединяем, затем формируем лепешечки. Внутрь выкладываем фарш, края защипываем и панируем, потом обжариваем основным способом на сковородочке.