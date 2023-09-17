Кибератаки и выборы, диверсии и биолаборатории. Как Беларусь противостоит внешним угрозам ОДКБ

Новости Беларуси. Нынешняя обстановка влияет на ситуацию в Беларуси. Нам приходится держать порох сухим и принимать оборонительную стойку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О военно-политической ситуации внутри и вокруг Беларуси Алена Сырова поговорила с первым заместителем Госсекретаря Совбеза Павлом Муравейко.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы с вами встречаемся в такое межсезонье, одни учения – позади, другие – впереди. И, учитывая, какая непростая сейчас обстановка, в принципе, складывается в нашем регионе, как изменился характер тех учений, в которых мы принимаем участие? Я говорю о тех, которые в рамках каких-то объединений, в которых мы состоим, и, может быть, наши личные, локальные. На что делаем больше акцент?

На последнее учение будет привлекаться народное ополчение Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

Учения, что по линии Союзного государства, что по линии Организации Договора о коллективной безопасности, безусловно, учитывают последние тренды и тенденции развития военной науки, теории, практики. Особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция Вооруженными силами России. Россияне активно делятся опытом, показывают последние достижения своих научных разработок, современные приемы и способы ведения действий, разминирования местности, применения беспилотных летательных аппаратов. В тренде, естественно, такие важные моменты, как контрбатарейная борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами. Естественно, такие знаковые события, которые были отработаны на территории нашей страны, это посадка авиации на аэродромные участки дороги.

Буквально завтра-послезавтра начнется совместное учение по линии Содружества Независимых Государств по подготовке сил и средств системы противовоздушной обороны. Наши боевые расчеты убывают на полигоны Ашулук и Телемба, чтобы отработать комплекс применения и ведения противовоздушной обороны в современных условиях стрельбы реальными боевыми ракетами по современным элементам и мишеням, которые традиционно мы проводим на полигонах Российской Федерации. И, говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил. В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение. Алена Сырова:

А в какие даты это пройдет? Павел Муравейко:

Конец сентября, примерно с 20-го по 26-е. Почему ОДКБ не пугают учения Армении и НАТО и готова ли Беларусь к совместным маневрам с Польшей?

Алена Сырова:

Давайте продолжим военную тематику. Ядерное оружие, которое находится на территории Беларуси. Наши оппоненты пережили тот момент, что его завезли. Оружие есть, все смирились. Теперь новая «муля», что в случае чего не смогут его применить, потому что белорусы просто не освоили и не могут пользоваться. «У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну» Павел Муравейко:

Если они так думают, то я бы в первую очередь хотел бы их уберечь от тех безумных мыслей, безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие. Со всей полнотой ответственности могу сказать, что, получив от Российской Федерации ядерные боеприпасы, наши специалисты прошли полный цикл подготовки в России, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и на реальных объектах в Российской Федерации, прошли определенный контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность использовать и применять это оружие. У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну. Алена Сырова:

Вы упомянули биологическую безопасность. После 2020 пандемийного года все стали внимательнее к своему здоровью и локально, на общечеловеческом уровне, и, в общем-то, на уровне государств. Как мы обеспечиваем свою биологическую безопасность? Понятно, что все перемещаются так или иначе и какие-то биологические угрозы могут быть завезены к нам извне.

Павел Муравейко:

Вы абсолютно правы. Биологическая безопасность – это на сегодня одна из важных составляющих национальной безопасности в целом. Выделив в отдельную сферу биологическую безопасность, ее прописали в новой редакции Концепции национальной безопасности и обозначили в ней пять основных стратегических направлений. Это биобезопасность человека, биобезопасности растений, биобезопасность животных. Это генетическая безопасность и обеспечение безопасности от транзита различных видов несвойственных для нашей страны животных и растений. То есть пять слагаемых, на которые мы обращаем внимание. В этом контексте особую озабоченность – почему потребовалось именно так рассмотреть биологическую безопасность и закрепить его в Концепции на основной безопасности – послужил ковид, а второе – это вскрывшееся в последнее время информации о том, что фактически на планете идет изучение и развитие военных программ по выделению, созданию различных штаммов. В том числе такие программы под эгидой Соединенных Штатов развертывались на территории наших соседей. Такие лаборатории были вскрыты и выявлены в Украине. Такие лаборатории есть в бывших постсоветских странах: на территории Грузии, Молдавии и так далее. То есть этот вопрос изучается и избегать и игнорировать его в настоящее время невозможно. Понятно, что сегодня всплыли в том числе те болезни и те проблемы в биологическом плане, с которыми когда-то успешно боролись, но они всплыли не случайно. То есть их кто-то поднял, и они начинают мигрировать и мутировать между территориями стран. Этому надо противодействовать, и эти вопросы заложены в Концепцию национальной безопасности. Более того, в настоящее время рассматривается вопрос о создании специального органа, совета при правительстве нашей страны, по вопросам биологической безопасности. Это важный шаг в завершение создания всей системы противодействия этим вызовам, которые сегодня становятся очень актуальными. «Подводных камней нет». Вот почему белорусам зарубежья не стоит бояться нашумевшего «паспортного» указа

Алена Сырова:

Впереди у нас два сложных года. Это большие электоральные кампании. Мы помним, как это было в прошлый раз. И мне кажется, каждый белорус ежится, понимая, что в покое нас не оставят. То есть очевидно мы ожидаем каких-то вызовов извне. Что вы думаете как специалисты на сей счет? И такой подвопрос. Многие говорили о том, что белорусское общество в 2020-м оказалось не готово к тем психологическим (прежде всего) атакам, которые применялись. Давили на что? На наши исконно белорусские качества. На чувство сострадания, на чувство справедливости. Вот сейчас, как считаете, сделали ли мы такую работу над ошибками? «Мы проделали работу над ошибками». Об уроках августа 2020-го Павел Муравейко:

Действительно впереди два электоральных года. Это достаточно такой сложный период. Но сразу хочу сказать, что на сегодня наше белорусское общество, наша власть, они консолидированы и готовы реагировать на все возможные вызовы и угрозы, связанные с электоральной кампанией. Во-вторых, мы проделали работу над ошибками. Да, действительно наше общество оказалось не готовым. Оно было готово воспринимать ту информацию, которую им подавали. Мы немножко опоздали с доведением объективных данных, которые раскрыли бы людям глаза, кто им преподает или дает эту информацию. Мы немножко с этим опоздали. Тем не менее мы быстро перестроились, быстро нашли эти слабые звеньев в цепи нашей информационной грамотности и информационного просвещения населения, заполнили ее объективной информации, реально привязанной к нашему бытию, к нашим событиям, которые происходят, раскрыли людям глаза. Глава государства подписал Указ об обеспечении кибербезопасности. Он определяет структуру системы, определяет органы, которые за это отвечают, и механизмы, как это будет работать. Документы был принят очень своевременно, потому что (под данным на 2022 год) на информационные ресурсы нашего государства из различных направлений было осуществлено 320 миллионов кибернетических атак. Основная масса из них была с территории зарубежных стран. Атаковали почту простых граждан, атаковали данные, которые хранятся в базах данных транспорта промышленного производства, аэропорты, почты, школы. На сегодня это больная тема, потому что никто не успокоился, такие атаки продолжаются. Наша система успешно борется с этим. Мы видим, отслеживаем, реагируем, не допускаем, предупреждаем. Будут ли нас пробовать раскачать в период электоральных кампаний? Безусловно, будут. Алена Сырова:

Изнутри или снаружи?