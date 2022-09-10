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Праздничный марафон в День города из сердца столицы. Выездная студия СТВ разместилась у стен Троицкого предместья

10 сентября 2022 08:43
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Новости Беларуси. Главный город страны отмечает день рождения. Почти 10 веков Минск известен на карте Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 сентября, ярко будет продемонстрирован его политический, экономический, промышленный и культурный потенциалы, в том числе благодаря СТВ.

Праздничный марафон в День города из сердца столицы. Выездная студия СТВ разместилась у стен Троицкого предместья-1

На протяжении субботы наша выездная студия будет вещать из самого центра столицы. Она разместилась на берегу Свислочи у стен Троицкого предместья. Следите за эфиром и праздничным марафоном «С Днем рождения, Минск!»

Куда сходить в Минске в День города? О самых интересных локациях и мероприятиях читайте здесь.

# День города в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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