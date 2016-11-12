Золушка-брюнетка и необычный Принц: 12 ноября прошла премьера детского спектакля Купаловском

Новости Беларуси. Большая премьера для маленьких зрителей. На сцену Купаловского театра вернулись детские спектакли. Первая постановка – «Хрустальная туфелька».

Это всем известная история о Золушке. Авторы соединили в ней самые яркие эпизоды из произведений Перро, Шварца и Габбе и добавили национальный колорит. Теперь все герои говорят и поют на белорусском языке, а на балу можно заметить наряды, украшенные васильками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детскую постановку на сцене Купаловского театра ждали без малого пять лет.

Поэтому билеты на премьеру спектакля «Крышталёвы туфлік» были раскуплены за месяц. Верить в сказку хотят и дети, и взрослые.

Сергей Ковальчик, режиссер спектакля «Крышталёвы туфлік»:

Золушка – это вечный сюжет, это сказка о перспективе счастья, о котором мечтает каждый человек. Золушка все равно сохраняет свое доброе сердце и любовь. И это сегодня мне кажется, такая трогательная, важная тема, которую нужно с самого раннего детства закладывать детям.

В мировых спектаклях, мультфильмах и иллюстрациях главная героиня сказки Шарля Перро – белокурая девушка.

Белорусская постановка династию Золушек дополнила брюнеткой. Хрустальную туфельку примерила актриса Марта Голубева.

Изменился и Принц. Он стал более храбрым, самостоятельным. Лишь лавстори между этими двумя героями не подвластна ни времени, ни чернилам сценаристов.

Михаил Зуй, исполнитель роли Принца:

Принц в этой сказке – непослушный сын своего отца. Но непослушный он тоже по какой-то причине. Потому что отец его хочет женить. А он хочет быть воином. Но попадает под каблук хрустальной туфельки.

Кульминационный момент визуальной стороны спектакля – это бал-маскарад.

Художник по костюмам создала, без преувеличения, настоящую коллекцию от кутюр.

Юлия Шпилевская, исполнительница роли Феи:

Вы видите, какой костюм, ему надо соответствовать. Ты его надеваешь и понимаешь, что раз у тебя крылья за спиной, ты по-другому не можешь.

Если для Юлии Шпилевской роль феи-крестной оказалась близка (режиссеры часто предлагают ей партии добрых волшебниц), то для Елены Сидоровой встать на темную сторону – это необычная задача. За свою карьеру актриса лишь несколько раз играла в детских спектаклях.

Елена Сидорова, исполнительница роли Мачехи:

Адмоўных персанажаў іграць вельмі цікава. Але і страшнавата. Бо дзеці – гэта дзеці,могуць і пабіць. Могуць і нечым кінуць, калі мы ўжо будзем такія злосныя. Што рабіць, такая праца.

Действительно, нелегкая работа – затрагивать струны души и рассказывать о вечных ценностях не назидательно, а через образы. Детские эмоции во время спектакля – знак того, что юный зритель не остался равнодушным.