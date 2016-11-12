В Военной академии 12 ноября прошел день открытых дверей

Новости Беларуси. Военная академия Беларуси открывает двери. У юных кадетов и суворовцев, – тех, для кого учеба здесь пока лишь мечта, – 12 ноября была возможность увидеть всё своими глазами и понять, будут ли они продолжать путь, выбранный несколько лет назад.
Автоматы, парашюты, экипировка солдат. А еще БТРы, пушки и танки – именно этим военная академия привлекает 15-летних ребят.
В стройных рядах кадетов и суворовцев есть и леди. К слову, требования к девушкам те же. Отличается лишь список специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воспитанники УО «Минское cуворовское военное училище»:
Сам хотел. Мне просто мама подсказала, что есть такое. Я смотрел много, много искал в интернете. Понравилось, решил поступить.
Я хочу поступать на общевойсковой факультет. Мечта – стать министром обороны.
Геннадий Лепешко, исполняющий обязанности начальника УО «Военная академия Республики Беларусь»:
Идет тенденция к увеличению числа молодых людей, желающих поступить на военные специальности.
Девушки, как ни странно, очень охотно идут в Военную академию. Готовы на различных специальностях. Поблажек… поблажек нет.