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В Военной академии 12 ноября прошел день открытых дверей

12 ноября 2016 12:15
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Новости Беларуси. Военная академия Беларуси открывает двери. У юных кадетов и суворовцев, – тех, для кого учеба здесь пока лишь мечта, – 12 ноября была возможность увидеть всё своими глазами и понять, будут ли они продолжать путь, выбранный несколько лет назад.

Автоматы, парашюты, экипировка солдат. А еще БТРы, пушки и танки – именно этим военная академия привлекает 15-летних ребят.

В стройных рядах кадетов и суворовцев есть и леди. К слову, требования к девушкам те же. Отличается лишь список специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники УО «Минское cуворовское военное училище»:
Сам хотел. Мне просто мама подсказала, что есть такое. Я смотрел много, много искал в интернете. Понравилось, решил поступить.

Я хочу поступать на общевойсковой факультет. Мечта – стать министром обороны.

Геннадий Лепешко, исполняющий обязанности начальника УО «Военная академия Республики Беларусь»:
Идет тенденция к увеличению числа молодых людей, желающих поступить на военные специальности.

Девушки, как ни странно, очень охотно идут в Военную академию. Готовы на различных специальностях. Поблажек… поблажек нет.

# общество # Военная академия Республики Беларусь # Геннадий Лепешко

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