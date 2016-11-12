«Мы с нетерпением ждем, когда увидим ее с нами на трассе»: белорусские биатлонисты – о Дарье Домрачевой

Не за покупками, а, наверно, за новыми победами наша сборная по биатлону отправилась 12 ноября в Норвегию. Это приятная новость недели. Он приятна еще и тем, что Даша Домрачева – она уже не только именитая чемпионка и герой Беларуси, но мама теперь – вновь выходит на лыжню. И Даша выставила в соцсетях фото заснеженной Норвегии, где она тренируется по индивидуальной программе. Всей семьей отправилась Даша в Норвегию – не все же Бьерндалену гостить в ее Минской квартире.

Что думают наши биатлонисты, спросила наша программа у них в минском аэропорту перед отправлением в Норвегию.

Александр Сыман, старший тренер мужской сборной по биатлону:

Да, нас будет встречать Дарья в Норвегии. Тренироваться будем вместе. Она уже готовится и приняла решение выступать, поэтому, зная Дарью, ее характер, упорство, она не остановится ни перед чем.

Надежда Скардино, член женской сборной по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014:

Мы с нетерпением уже ждем, когда мы ее увидим с нами на трассе. Я думаю, ей будет приятно присоединиться к команде.

Надежда Писарева, член женской сборной по биатлону, участник Олимпийских игр в Сочи-2014:

Мы очень надеемся, что скоро она вернется. В еще лучше форме, чем было.