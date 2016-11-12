Особенности национального шопинга: что покупают белорусы и сколько составляет средняя сумма чека

Турецких товаров хватает в наших магазинах и на рынках. Они, наверное, в тройке лидеров с белорусскими товарами и произведенными в Китае. Для фанатов, людей зависящих от покупок, иначе говоря – шопоголиков – совершенно неважно, где произведен товар, любой товар. Но все же. Что покупают белорусы, узнавала наш обозреватель Яна Шипко.

Чем ближе к выходным, тем больше покупателей не с корзинками, а с тележками, значит, и товаров на ленте. Сканируя за смену сотни покупок, Ирина комментирует топ бестселлеров.

Ирина Мандрик, кассир супермаркета:

В основном люди берут товары повседневного спроса. Молоко хлебобулочная продукция, вкусности, сладости, тортики. Средний чек – на сумму 100 рублей.

А между тем на соседней кассе акценты на самые популярные продукты расставляет покупатель с акцентом прибалтийским.

Андрис из латвийской делегации, обсудив инвестиции на экономическом форуме, сам не прочь вложиться в белорусские продукты.

Андрис Озолс, директор Латвийского агентства инвестиций и развития:

Конфеты – это то, что мои домочадцы любят, конфеты с ликером и коньяком тоже нами любимы. Ни в чем себе не отказываем. И детям – «Красная шапочка». Вот такой джентльменский набор для семьи.

Ну, а для латвийской леди отправляется в корзинку набор белорусской косметики.

Андрис Озолс:

Все природное, хорошее, латвийцами любимое. Выбрал вот такой комплект как подарок для жены.

Шопинг продовольственный – то, на чем и белорусы экономят в последнюю очередь. От привычных продуктов отказаться сложно, отказать такому маленькому шопоголику – тем более.

Между тем, статистика говорит: в тренде правильное питание. Белорусы стали больше покупать мяса, овощей, некоторых круп и минералки. Бытовая химия и детские товары – тоже популярные статьи расходов.

Наталья Ермак:

Как правило, через 2-3 дня довольно большой шопинг. Как правило, уходит не меньше 1,5 миллиона за один поход в магазин.

Привычными на белорусских полках становятся еще недавно диковинные продукты. Вместо белого хлеба распродается итальянская чиабатта. А белорусский пармезан с закрытыми глазами не отличить от пармиджано.

Александр Мойсеюк, ведущий маркетолог Пружанского молочного комбината:

Разница только в том, что мы варим на своем молоке. Они – на альпийском молоке, а мы на нашем.

Шеф-повар Мартин Петровски в Польше популярен не меньше британского Джейми Оливера. Звезда кулинарных шоу. Европейского ценителя сыров мы попросили продегустировать пружанские аналоги всемирно известных сортов.

Мартин Петровски, шеф-повар (Польша):

Ваши сыры очень хорошего качества. Качественное молоко действительно соответствует мировым стандартам. С чистой совестью говорю, что готовил бы в своем ресторане из ваших сыров.

Анастасия Колесник:

Я такая платьишница. Мне нравится это чувство – ходить по магазинам. Я из тех, кто пошел за мылом, вернулся с платьем.

Она не пропустила ни одного показа прошедшей Белорусской недели моды. И ради понравившегося наряда за ценой не постоит.

В пальто белорусской марки пройтись с нами по магазинам пришла и Габриэла.

Габриэла Ферузо, амбассадор клуба экспатов в Минске:

Я обожаю это пальто. Оно пошито из очень хорошего материала – кашемира. За такую цену я бы не купила нечто подобное в Европе.

И, кажется, не уйдет без еще одной обновки к зиме.

Эта девушка из Дании за 4 года в Беларуси полюбила особенности национального шопинга.

Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:

Конкурентное столкновение по цене производителей очень радует. Торговые сети между собой начали конкурировать, что дает нам право выбора.

По случаю скидок в этом магазине сегодня растаял от радости даже снежный человек. На кассах – очереди. А покупки самые разные: от бытовой техники до музыкальных инструментов и даже телескопов.