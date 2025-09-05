СТВ покажет финал конкурса юных чтецов «Живая классика»

Финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» покажет наш телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телеверсию заключительной части проекта смотрите в ближайшее воскресенье, 7 сентября, в 17:00.

На экране – только положительные эмоции талантливых ребят, погруженных в изучение литературного наследия и традиций Беларуси. Зрители смогут убедиться, насколько тяжело было жюри определить победителей. К слову, все конкурсанты, дошедшие до финала, получат подарки и путевки в Национальный детский центр «Зубренок».