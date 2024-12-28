Зоб – о заболевании щитовидной железы рассказала врач-эндокринолог

Зоб, также известный, как щитовидная гипертрофия, считается очень распространенным заболеванием. Такое состояние характеризуется увеличением размера щитовидной железы, что может привести к различным симптомам и осложнениям.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Различают две большие группы. Это общее диффузное увеличение щитовидной железы, например, это эндемический зоб, то есть связанный с йодной недостаточностью, которая присуща какому-либо региону. То есть щитовидная железа пытается своим объемом компенсировать этот дефицит йода, соответственно, не потерять свою нормальную функцию. Вот это диффузное изменение может быть с хорошей функцией, то есть щитовидная железа справляется, просто увеличивается, может характеризоваться гипотиреозом, снижением этой самой функции.

Симптомы зоба могут варьироваться в зависимости от его типа и степени развития. Самый частый признак – увеличение размера щитовидной железы, что может привести к заметному утолщению на передней поверхности шеи. Такие пациенты могут испытывать затруднения при глотании, чувство давления или дискомфорта в области щитовидки, а также изменения в голосе, учащенное сердцебиение или нервозность. Светлана Иванченко:

Вторая и более клинически значимая группа зобов – это узловые, то есть наличие одного или нескольких узловых образований в щитовидной железе. Их значимость определяется в диагнозе. Прежде всего размером. Все, что меньше одного сантиметра, называется микроузел. Мы оцениваем риск злокачественности этого узла по ряду признаков. И отдельной группой еще хочу выделить наличие узлов в щитовидной железе, которые с ней непосредственно не связаны. То есть там могут определяться даже другие образования. Это, например, болезни лимфатической системы, какие-то инфекционные заболевания, которые могут свои следы оставлять и в щитовидной железе, и не являться как таковым истинным зобом.

Диагностика зоба обычно включает осмотр эндокринолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также анализ крови на уровень гормонов. В некоторых случаях может потребоваться биопсия для дальнейшего изучения тканей щитовидки. Светлана Иванченко:

Когда образование в щитовидной железе или ее просто увеличенный объем требуют каких-то вмешательств, значительное увеличение, то есть зоб уже в такой клинически значимой степени, это может приводить к сдавлению органов шеи. В связи с тем, что щитовидная железа не всегда располагается в области шеи, индивидуально она может спускаться гораздо ниже. Ее можно не увидеть просто так, и там она может увеличиваться. Она может сдавливать органы средостения, грудной клетки, нарушать функцию глотания, дыхания, постоянно ощущаться пациентом как ком в горле, создавать какие-то болезненные ощущения. Лечение зоба зависит от его причины и тяжести. В случае зоба, вызванного недостатком йода, пациентам могут быть назначены необходимые препараты для нормализации его уровня в организме. В некоторых случаях может потребоваться даже хирургическое удаление увеличенной щитовидной железы. Светлана Иванченко:

На основании жалоб, осмотра, ультразвукового исследования, оценки гормонального состояния щитовидной железы уже можно разрабатывать какую-то тактику, и это гораздо реже именно тактика лечения, это скорее тактика наблюдения. То есть если этот узел своим размером, своим строением и своей функцией никаких угроз для человека не представляет, то в основном мы ограничиваемся именно наблюдением за скоростью роста и его патологическим потенциалом.