Эксперты подвели итоги саммита ЕАЭС в Ленинградской области

Способствовать к расширению торговли и инвестиционных обменов, наращивание деловых контактов, углубление кооперационных связей. Деятельность Евразийского союза по-прежнему остается в фокусе внимания экспертов, анализирующих одно из центральных событий нынешней недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 декабря в Ленинградской области прошел заключительный в нынешнем году саммит ЕАЭС. Участие в нем принял и Президент Беларуси. Александр Лукашенко вместе с коллегами из России, Казахстана, Кыргызстана и Армении обсуждал ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС.

Серьезные дебаты шли за закрытыми дверями, в повестке были более двух десятков вопросов. Большой блок из них находился именно в экономической плоскости.