Эксперты подвели итоги саммита ЕАЭС в Ленинградской области

Способствовать к расширению торговли и инвестиционных обменов, наращивание деловых контактов, углубление кооперационных связей. Деятельность Евразийского союза по-прежнему остается в фокусе внимания экспертов, анализирующих одно из центральных событий нынешней недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 декабря в Ленинградской области прошел заключительный в нынешнем году саммит ЕАЭС. Участие в нем принял и Президент Беларуси. Александр Лукашенко вместе с коллегами из России, Казахстана, Кыргызстана и Армении обсуждал ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС.
Серьезные дебаты шли за закрытыми дверями, в повестке были более двух десятков вопросов. Большой блок из них находился именно в экономической плоскости.
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ:
Евразийское пространство по-прежнему остается пространством экономического роста. Буквально за последние 9 месяцев наши страны прибавили в ВВП более 4,5 %, в розничной торговле – более 8 %, а в пассажирских перевозках – более 7,5 %. Это все свидетельствует о том, что экономические цели ЕАЭС реализуются. И в целом это интеграционное образование показывает свою эффективность.
Евразийскому экономическому союзу в уходящем году исполнилось 10 лет. Срок совершенно небольшой по историческим меркам, но объединение уже стало самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Сделав ставку на интеграцию, которую уже создало и развивает Союзное государство, ЕАЭС, ШОС, крепнет и Беларусь.