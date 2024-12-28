Минлесхоз накануне зимних праздников проводит благотворительную акцию

Новогоднее дерево в подарок. В преддверии праздников Министерство лесного хозяйства Беларуси проводит благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка оказывается социальным учреждениям. Туда доставляют главные символы праздника и абсолютно бесплатно. Во многих детских домах и интернатах вокруг подаренных елей уже кружатся хороводы. Рассчитывать на презент могут и ветераны Великой Отечественной войны. Главное – сделать предзаказ в ближайшем лесничестве.

Анастасия Мацкевич, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Проводится замечательная акция по безвозмездной передаче новогодних деревьев социальным учреждениям. Изначально эта акция охватывала дома-интернаты для детей, подростков. В прошлом году впервые мы акцию расширили и на многодетные семьи. И по заявительному принципу, где многодетные семьи обращались в лесохозяйственные учреждения, при наличии такой возможности дарили деревья.

Инициатива реализуется четвертый год подряд. В 2023-м домам-интернатам для детей, инвалидов и престарелых, а также сельским учреждениям образования за счет лесхозов были переданы около тысячи новогодних деревьев.