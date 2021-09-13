В кромешной темноте спускаются с высоты 1500 метров. Как проходит второй этап учений «Запад 2021»?

Новости Беларуси. Совместное стратегическое учение Беларуси и России «Запад-2021» продолжается. 13 сентября старт второго этапа. Безопасность в Восточноевропейском регионе, обмен опытом и оценка степени готовности армий – одна из главных задач белорусско-российских маневров. На территории Беларуси действия отрабатывают свыше 12,5 тысячи белорусских и 2,5 тысячи российских военнослужащих. Дополнительно – полсотни представителей Казахстана из состава Коллективных сил ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О маневрах под Брестом расскажет Кристина Протосовицкая.

В «пески Сахары» – так прозвали полигон Брестский из-за рельефа – в ночных условиях высадился десант из Беларуси, России и Казахстана. Всего 170 голубых беретов. В небо подняли три самолета Ил-76. Для разведывательных подразделений ВДВ России это стало первым в истории столь масштабным ночным десантированием на территорию другого государства.

Алексей Ляшук, военнослужащий:

Приземление прошло очень хорошо. Мне понравилось. Это четвертый прыжок у меня. Все хорошо прошло. Стрелка горит, по ветру выравниваешься, приземляешься.

Сирбек Валджинбаев, военнослужащий:

Ил-76 для нас – если с него не совершил, считаешь себя не десантником. Сейчас я себя чувствую прям десантником и всему своему личному составу желаю попробовать эти ощущения.

Первыми спустился спецназ с высоты полутора тысяч метров. В кромешной темноте каждый парашютист с меткой в виде инфракрасного маячка, который виден только при использовании приборов ночного видения. В арсенале – средства связи и навигации.

Задача спецназа – захват площадки для высадки десанта. Следом появились белорусские и казахстанские военнослужащие с высоты 600 метров. Уже завтра, 14 сентября, на полигоне Брестский пройдет крупнейшее в истории десантирование личного состава и военной техники – около полусотни Ил-76 одновременно в воздушном пространстве Беларуси.

Все то, что мы видим сегодня, – это уже второй этап белорусско-российских учений. Накануне завершился первый, к участию в котором привлекали не только действующих военных, но и тех, кто служит в запасе. Силы территориальной обороны в условиях реальных боевых действий способны сыграть далеко не последнюю роль в успешном отражении атаки противника. Накануне увидеть уровень подготовки можно было на белорусском полигоне Обуз-Лесновский.

Весь ход боя как на ладони благодаря беспилотникам. Всю информацию передавали на командный пункт. За учебно-боевыми действиями наблюдал главнокомандующий Беларуси. Александр Лукашенко обещал приехать на учения и сделал это в день окончания первого этапа «Запад-2021». К слову, с его окончанием заканчиваются сборы для военных запаса. Поэтому отдельная благодарность Президента адресована этим людям, которые в случае угрозы будут профессионально защищать буквально свои дома. Александр Лукашенко на учениях «Запад-2021»: вы настоящие мужики, ни один человек никуда не сбежал. Читайте здесь.

А вот в первый день второго этапа заданную Александром Лукашенко тенденцию наблюдения за учениями на высшем уровне поддержал Владимир Путин. Российский президент следил за маневрами союзных войск на нижегородском полигоне Мулино, где совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара отработали, помимо белорусов и россиян, военные из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Общая численность действующих лиц – около 200 тысяч человек.