«У нас подобных мероприятий в Зимбабве нет». В Минске торжественно открылся конкурс профмастерства WorldSkills-2018

Новости Беларуси. В Минске открылся III Республиканский конкурс WorldSkills – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, на которой в своих умениях соревнуются профессионалы из разных уголков Беларуси. А также из России и Казахстана. Впереди у участников – два дня соревнований.



Дмитрий Боярович, СТВ:

Я специально взял с собой один из предметов, который олицетворяет будущее состязание, чтобы погрузиться в атмосферу. Для тех, кто не узнал – это шпатель. Но все-таки пока атмосфера здесь торжественная.

Организаторы превратили ее в красочное шоу. С танцами на строительных лесах (представьте себе), и презентациями компетенций. Всего на сцену со своими визитками вышли команды из каждой области Беларуси и из Минска. Самой многочисленной стала дружина из Витебского региона. Посмотрим, перерастет ли количество в качество.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Во-первых, это возможность обмениваться актуальной информацией по современным технологиям, которые применяются в тех или иных отраслях, которые реализуют силами рабочих профессий. Это возможность сопоставить наши учебные планы и программы, это хороший источник повышения качества образования и его практикоориентированность. В-третьих, это хороший резерв повышения производительности труда.

В списке участников – больше 300 человек. Это учащиеся колледжей, студенты. И просто те, кто уже закончил учиться и занимается любимым делом. Им предстоит продемонстрировать свои умения в 37 компетенциях.

Это и всем известные, к примеру, парикмахерское искусство, кулинария, столярные или сварочные работы. Ну и более специфические: мехатроника, визуальный мерчендайзинг. Есть возрастное ограничение. Участник должен быть моложе 25 лет, но старше 22-х лет. Работать они будут на оценку и в течение двух дней. А лучших выберут эксперты WorldSkills International.

Ольга Мацикова, эксперт конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus»:

Все критерии оценки делятся на две большие группы. Это субъективные и объективные критерии оценки. Причем отдельно оценивается процесс работы и результат работы. На площадке оценивается техника работы, соблюдение правил безопасности эксплуатации оборудования, техника безопасности, санитарно-гигиенические нормы и правила.



Так или иначе в конкурсе принимают участие более 100 предприятий Беларуси. Они выступают спонсорами, предоставляют ребятам оборудование либо инструменты. И это выгодная инвестиция.

Ведь многие из участников впоследствии (а кто-то уже сейчас) становятся сотрудниками этих компаний. Интересно, что кроме белорусов, в конкурсе участвуют и профмастера из России, Казахстана. К нам приехала даже делегация из жаркого Зимбабве.

Майк Санго, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в Беларуси:

У нас подобных мероприятий в Зимбабве нет. Для нас это экзотика. Мы уже присматриваем себе потенциальных сотрудников, которые будут работать у нас в стране. Тем самым будем налаживать двустороннее сотрудничество.

Подобного рода конкурсы проходят во многих странах. Лучшие из лучших на них получают путевки на Чемпионат мира по профмастерству. В 2017 году такой проходил в Абу-Даби. Там белорусы заняли 16 место среди 59 стран-участниц. Ну, а победители WorldSkills Беларусь в 2019 представят нашу страну на планетарном первенстве в Казани.