Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Новости Беларуси. Столичные зоны отдыха и пляжи прошли проверку на готовность к летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные зоны отдыха и пляжи прошли проверку на готовность к летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока лидер по качеству благоустройства – Цнянское водохранилище, на пляжах которого провели реконструкцию. Здесь появились новые деревянные беседки с мангалами, кабинки для переодевания, биотуалеты и лежаки.
Здесь же появится 13 дополнительных пунктов общепита и проката. Для детей обустроили игровые площадки, с подробной инструкцией по безопасности. Впрочем, обновили к сезону все пляжи и зоны отдыха столицы.
Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Предприятием в 2018 году завезено 7 тысяч кубометров мытого песка первого класса, подсыпана береговая линия. В 2017 году была приобретена красивая пляжеуборочная машинка, чтобы песочек был пригоден для отдыха.
Отдыхающие:
Очень нам нравится. Здесь очень чистый пляж, чистая вода.
Тут очень весело, солнышко так греет, с песочком можно поиграть, он очень мягкий. Качели классные.
Чтобы красота сохранилась надолго на пляжах возможно установят фотоловушки. Такие регистраторы доказали свою эффективность в лесных массивах.
За безопасностью отдыхающих будут следить милицейские патрули. В планах сделать Цнянку идеальным местом для городского отдыха, а затем приступить к модернизации пляжей на остальных водохранилищах.