Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранных гостей принимали в Совете Республики. В составе группы – не только английские генералы и офицеры, но и военные из Ирака, Катара, Кении, Ливана, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Судана.

Всего 12 стран. Слушатели также интересуются структурой Вооруженных Сил Беларуси, законодательной и исполнительной ветвей власти, культурным наследием нашей страны.

Сергей Бобриков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Учиться всегда есть чему, главное – сравнить методики обучения, сравнить те программы, которые существуют у нас и за рубежом. Таких делегаций было очень много, и наша делегация выезжает за рубеж, происходит обмен опытом, слушателями и курсантами.

Джон Кингвел, заместитель начальника Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании:

Очень ценно то, что мы изучаем различные стратегии по всему миру. Мы уже посетили Польшу, Литву, теперь приехали к вам. Я бы хотел поблагодарить за тёплый приём нашей делегации, в которую входит 12 стран. Я счастлив принять участие в установление дружеских отношений между государствами.