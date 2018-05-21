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Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

21 мая 2018 17:10
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Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом-1

Иностранных гостей принимали в Совете Республики. В составе группы – не только английские генералы и офицеры, но и военные из Ирака, Катара, Кении, Ливана, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Судана.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом-4

Всего 12 стран. Слушатели также интересуются структурой Вооруженных Сил Беларуси, законодательной и исполнительной ветвей власти, культурным наследием нашей страны.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом-7

Сергей Бобриков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Учиться всегда есть чему, главное – сравнить методики обучения, сравнить те программы, которые существуют у нас и за рубежом. Таких делегаций было очень много, и наша делегация выезжает за рубеж, происходит обмен опытом, слушателями и курсантами.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом-10

Джон Кингвел, заместитель начальника Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании:
Очень ценно то, что мы изучаем различные стратегии по всему миру. Мы уже посетили Польшу, Литву, теперь приехали к вам. Я бы хотел поблагодарить за тёплый приём нашей делегации, в которую входит 12 стран. Я счастлив принять участие в установление дружеских отношений между государствами.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом-13

Королевский колледж оборонных исследований достаточно известен в мире. Кроме обучения здесь проводится аналитическая работа. Колледж входит в состав Королевской академии обороны. Поездки в другие государства организуются ежегодно.

# Вооруженные силы # общество # Сергей Бобриков # Джон Кингвел # Фотофакт

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