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«Знать историю». Участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы» пообщались с учениками минских школ

23 сентября 2023 15:03
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Новости Беларуси. Важно не только сохранить память о героическом прошлом нашей страны, но и передать ее будущим поколениям. О временах Великой Отечественной сегодня, 23 сентября, рассказывали ученикам школ Ленинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знать историю». Участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы» пообщались с учениками минских школ-1

У них в гостях побывали участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы». Они не только беседовали с ребятами о том, как жили люди в тяжелые дни войны. Детям показали макеты оружия и боеприпасов, предметы быта и солдатскую форму тех времен – ее они примеряли с удовольствием.

«Знать историю». Участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы» пообщались с учениками минских школ-4

Так что каждый смог почувствовать себя в роли настоящего бойца. На встречу пригласили более полусотни учеников сразу из нескольких школ. Они буквально засыпали гостей вопросами.

«Знать историю». Участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы» пообщались с учениками минских школ-7

Александр Овечкин, учащийся средней школы № 130 имени Рут Уоллер:
Мне очень важно знать, какая была история до того, как родился я, потому что каждый человек должен знать историю своей страны. Эта война каждого белоруса как-то застала, каждый третий белорус погиб. Много белорусов осталось без семьи.

 

«Знать историю». Участники военно-исторического клуба «Солдаты Победы» пообщались с учениками минских школ-10

Дмитрий Бектяшкин, директор средней школы № 130 имени Рут Уоллер:
Мы проводим много мероприятий, которые рассказывают о том, какие ужасные страдания выпали на долю белорусского народа. Очень важно донести до подрастающего поколения, что теперь им предстоит отстаивать независимость и суверенитет Республики Беларусь.

Встреча прошла в 130-й столичной школе. Сейчас там готовятся открыть патриотический класс. Его учеников ждут экскурсии, тематические занятия и различные активности.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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