«Отвоёван первый плацдарм Беларуси». В Комарине стартовал марафон памяти, приуроченный к 80-летию освобождения от гитлеровцев

Новости Беларуси. Знаковый день для всей Беларуси. Ровно 80 лет назад от гитлеровцев был освобожден первый населенный пункт нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Комарине по этому случаю дан старт марафону памяти, который позже подхватят другие города и поселки, где дата изгнания врага с родной земли остается священной.

Победу мы не отдали тогда, не отдадим и сегодня – на этом сделал акцент заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, принявший участие в торжествах. Оно началось с шествия – местные жители и гости сделали 764 шага по главной улице поселка.

Именно столько дней Комарин ждал прихода Красной армии. В знак памяти о подвиге отчаянных бойцов, шедших на верную смерть, к братской могиле возложили цветы. Изначально в ней покоилось около 600 человек. Сейчас благодаря поисковой работе установлены имена практически тысячи павших на этой земле воинов.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Здесь был отвоеван первый плацдарм Беларуси на противоположном берегу, то есть был прорван так называемый Восточный вал немецкой обороны. Они считали, что это неприступно, они пытались его удержать, но не получилось. Перевес в силах Красной армии был примерно в 2-3 раза в живой силе, в технике, вооружениях и так далее. Удар был настолько мощный, что они не выдержали.

Тамара Мачуленко, жительница поселка Комарин:

Уже бежала домой и рассказывала, что сегодня на нас налетов никаких не будет. А то же целую ночь эти самолеты летают. И только: бух-бух-бух.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

80 лет прошло с тех пор, но сегодня те люди, которые когда-то прикрыли нашу Родину своим подвигом, которые освободили эту землю от немецко-фашистских захватчиков, мне кажется, что они дали нам возможность жить.

Только за освобождение Комарина звания героев Советского Союза удостоены 20 человек. Имя одного из них, уроженца этой земли Павла Ивановича Шпетного, сегодня присвоили местной средней школе.