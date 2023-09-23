Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области

Новости Беларуси. Праздник героев нашего времени 23 сентября принимает Зельва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит фестиваль тружеников села Гродненской области. Его прологом стало шествие лучших хлеборобов региона.
Новости Беларуси. Праздник героев нашего времени 23 сентября принимает Зельва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит фестиваль тружеников села Гродненской области. Его прологом стало шествие лучших хлеборобов региона.
В праздничной колонне главные герои праздника – водители, механизаторы, животноводы, все те, кто вставал вместе с солнцем и уходил с полей после заката. Сегодня на главной фестивальной сцене они получают награды. В их адрес звучат самые теплые слова благодарности.
Геннадий Чорный, тракторист-машинист сельскохозяйственной организации ОАО «Щорсы» Новогрудского района:
Работаю я водителем, но на уборку уже 13-й сезон сажусь за комбайн. В хозяйстве 13-й сезон. Погодные условия были не очень приятные – засуха, но урожай выдался довольно-таки неплохой. Комбайн не подвел, третий сезон на комбайне нашем, отечественном.
В 2023 году «Дожинки» принеманский край встречает в рядах лидеров. В общереспубликанский каравай гродненские аграрии отправили практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность – 46,9 центнера с гектара. Это лучший результат в стране. Рекордным стал и намолот рапса. Лидером в областном соревновании стал Гродненский район, второе место – у хлеборобов из Берестовицы, третье – за Щучинским районом.
К слову, на Гродненщине умеют не только работать, но и отдыхать. Зельва поет и танцует. Конные выступления, соревнования лесорубов, традиционная выставка снопов и караваев. Достойный финал для сбора рекордного урожая.
Уникальные подворья и душистые караваи. Гродненская область ярко празднует «Дажынкі-2023».