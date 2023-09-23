Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области

Новости Беларуси. Праздник героев нашего времени 23 сентября принимает Зельва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит фестиваль тружеников села Гродненской области. Его прологом стало шествие лучших хлеборобов региона.

В праздничной колонне главные герои праздника – водители, механизаторы, животноводы, все те, кто вставал вместе с солнцем и уходил с полей после заката. Сегодня на главной фестивальной сцене они получают награды. В их адрес звучат самые теплые слова благодарности.

Геннадий Чорный, тракторист-машинист сельскохозяйственной организации ОАО «Щорсы» Новогрудского района:

Работаю я водителем, но на уборку уже 13-й сезон сажусь за комбайн. В хозяйстве 13-й сезон. Погодные условия были не очень приятные – засуха, но урожай выдался довольно-таки неплохой. Комбайн не подвел, третий сезон на комбайне нашем, отечественном.

В 2023 году «Дожинки» принеманский край встречает в рядах лидеров. В общереспубликанский каравай гродненские аграрии отправили практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность – 46,9 центнера с гектара. Это лучший результат в стране. Рекордным стал и намолот рапса. Лидером в областном соревновании стал Гродненский район, второе место – у хлеборобов из Берестовицы, третье – за Щучинским районом.