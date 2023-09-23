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Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области

23 сентября 2023 14:24
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Новости Беларуси. Праздник героев нашего времени 23 сентября принимает Зельва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит фестиваль тружеников села Гродненской области. Его прологом стало шествие лучших хлеборобов региона.

Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области-1

В праздничной колонне главные герои праздника – водители, механизаторы, животноводы, все те, кто вставал вместе с солнцем и уходил с полей после заката. Сегодня на главной фестивальной сцене они получают награды. В их адрес звучат самые теплые слова благодарности.

Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области-4

Геннадий Чорный, тракторист-машинист сельскохозяйственной организации ОАО «Щорсы» Новогрудского района:
Работаю я водителем, но на уборку уже 13-й сезон сажусь за комбайн. В хозяйстве 13-й сезон. Погодные условия были не очень приятные – засуха, но урожай выдался довольно-таки неплохой. Комбайн не подвел, третий сезон на комбайне нашем, отечественном.

Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области-7

В 2023 году «Дожинки» принеманский край встречает в рядах лидеров. В общереспубликанский каравай гродненские аграрии отправили практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность – 46,9 центнера с гектара. Это лучший результат в стране. Рекордным стал и намолот рапса. Лидером в областном соревновании стал Гродненский район, второе место – у хлеборобов из Берестовицы, третье – за Щучинским районом.

Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области-10

К слову, на Гродненщине умеют не только работать, но и отдыхать. Зельва поет и танцует. Конные выступления, соревнования лесорубов, традиционная выставка снопов и караваев. Достойный финал для сбора рекордного урожая.

Уникальные подворья и душистые караваи. Гродненская область ярко празднует «Дажынкі-2023».

# Дожинки # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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