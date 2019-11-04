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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильного ветра

04 ноября 2019 14:46
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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.  

По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут составлять до 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется южный, юго-западный.  

Во вторник будет облачно с прояснениями. 

Ночью и утром на больше части территории ожидаются кратковременные дожди, днем они пройдут местами.    

Ночью минимальная температура воздуха составит от +7°C до +13°C, днем столбик термометра поднимется до +10°C..+16°C.  

Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество

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