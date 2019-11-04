Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильного ветра

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.

По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут составлять до 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется южный, юго-западный.

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром на больше части территории ожидаются кратковременные дожди, днем они пройдут местами.

Ночью минимальная температура воздуха составит от +7°C до +13°C, днем столбик термометра поднимется до +10°C..+16°C.