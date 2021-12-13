Ректор БГМУ: будущие наши абитуриенты хотят стать врачами с большой буквы

Новости Беларуси. Музей истории Белорусского государственного медуниверситета сегодня, 13 декабря, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так началась юбилейная неделя БГМУ, который празднует 100-летие.

В экспозиции собраны все сведения об учреждении – документы, свидетельствующие об открытии в 1921-м медицинского факультета БГУ, который в последующем перерос в ведущее высшее медицинское учебное учреждение. На стендах – фото первого выпуска врачей, информация о каждом ректоре и факультете и, конечно, достижения и награды университета.

Сегодня в БГМУ более 7 000 студентов, 2 000 из которых – иностранцы. Им предоставлен широкий выбор специализаций. Ежегодное количество желающих поступить сюда подтверждает высокий статус профессии. Эпидситуация также обрисовала для общественности новый образ врача – героя современности.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Ежегодно у нас достаточно высокие конкурсы, как по количеству поступающих, так и по высоким баллам. У нас самые высокие баллы в Республике Беларусь для поступления на лечебные направления, лечебные специальности. Ну вот буквально в осенние каникулы, когда были у студентов, мы сделали такой профориентационный новый конкурс для наших будущих абитуриентов, может быть, будущих студентов. Было 90 заявок, мы отобрали 15 наших будущих абитуриентов, которые с удовольствием занимались вместе со студентами 1-го курса. Это говорит о том, что будущие наши абитуриенты хотят стать врачами. Врачами с большой буквы.