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Есть даже фото первого выпуска врачей. Музей истории БГМУ открыли в Минске

13 декабря 2021 14:24
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Новости Беларуси. Музей истории Белорусского государственного медуниверситета сегодня, 13 декабря, открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так началась юбилейная неделя БГМУ, который празднует 100-летие.  

Есть даже фото первого выпуска врачей. Музей истории БГМУ открыли в Минске -1

В экспозиции собраны все сведения об учреждении – документы, свидетельствующие об открытии в 1921-м медицинского факультета БГУ, который в последующем перерос в ведущее высшее медицинское учебное учреждение. На стендах – фото первого выпуска врачей, информация о каждом ректоре и факультете и, конечно, достижения и награды университета.

Есть даже фото первого выпуска врачей. Музей истории БГМУ открыли в Минске -4

Сегодня в БГМУ более 7 000 студентов, 2 000 из которых – иностранцы. Им предоставлен широкий выбор специализаций. Ежегодное количество желающих поступить сюда подтверждает высокий статус профессии. Эпидситуация также обрисовала для общественности новый образ врача – героя современности.  

Есть даже фото первого выпуска врачей. Музей истории БГМУ открыли в Минске -7

Дмитрий Чередниченко, заместитель Министра здравоохранения Беларуси:
У нас выпускники работают, я не побоюсь сказать, по всему миру. Потому что работает факультет иностранных студентов. Уровень подготовки и качества очень высокий, потому что высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава. Очень многие ребята помогали и сейчас активно помогают в работе с пациентами, больными COVID. Это тоже показатель, один из показателей того, насколько наши студенты не только умеют учиться, но и показывают себя, героически показывают себя в работе.  

Ректор БГМУ: будущие наши абитуриенты хотят стать врачами с большой буквы. Читайте здесь.

Есть даже фото первого выпуска врачей. Музей истории БГМУ открыли в Минске -10

В честь 100-летия БГМУ сегодня также проводят международную научно-практическую конференцию. Преподаватели, доктора наук и профессора обсуждают современные технологии в медицинском образовании. Празднование юбилея на этом не закончится. В течение всей недели в университете будут чествовать заслуженных работников, ветеранов и студентов за самые различные достижения.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Чередниченко # Фотофакт

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