За рулём трактора в белой рубашке. Как идёт цифровизация белорусского сельского хозяйства?

Новости Беларуси. У Могилевской области большие планы на урожай. Аграрии уже сейчас делают все, чтобы каравай заметно потяжелел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Механизаторы ремонтируют технику, а первые белорусские аргонавты обещают показать на полях чудеса, используя технологии точного земледелия. Железные руки механизаторов собраны в мощный кулак и только ждут старта. Удастся ли восполнить дефицит механизаторов перед началом посевной – читайте здесь.

Студенты сельхозакадемии из простых механизаторов прямо на глазах превращаются в первых белорусских агронавтов, которые умеют работать с системой автовождения и знают, как наладить оборудование для мониторинга урожая. Кстати, для этого здесь собрали учебный макет, аналогов которому нет даже на постсоветском пространстве. Теперь учиться технологиям точного земледелия можно круглый год, не дожидаясь теплого сезона.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХ:

Благодаря вот этому центру, в котором мы находимся, у нас есть возможность готовить ребят для использования тракторов с автопилотом. То есть круглый год мы их обучаем правильному использованию этого оборудования, и, придя на производство, они смогут показать вот эти все преимущества точного земледелия, а именно экономические преимущества: по экономии семян, экономии денег, по увеличению производительности. У нас для этого здесь есть все возможности.

Пока эти ребята единственные специалисты в стране, которые могут не только собрать, но и обучить механизаторов работать с такой техникой. Они и сами уже по-другому видят свои рабочие будни.

Стахий Гулин, студент БГСХ:

Я знаю, есть люди, которые работают на тракторе и приходят туда в белой рубашке, потому что они не боятся запачкаться. А все это позволяют делать новые технологии, даже тот автопилот, которому не надо бегать туда-сюда. Все идет к тому, что скоро человек будет только наблюдать за техникой, как она будет работать.

Алексей Журавский, эксперт в области технологии земледелия:

Современное сельское хозяйство строится на симбиозе различных наук, и толчком к развитию сельского хозяйства идет развитие цифровых технологий. Цифровые технологии приходят в эту отрасль. И благодаря тому, что есть возможность собирать правильную, точную информацию, правильно анализировать и интерпретировать, современные сельскохозяйственные производители могут правильно принимать решение.