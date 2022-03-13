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Украинцы блокируют фуры с белорусскими и российскими номерами. Как это прокомментировали в МИД Беларуси?

13 марта 2022 18:38
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Украинские активисты на польской границе второй день блокируют фуры с белорусскими и российскими номерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным МИД нашей страны, порядка 280 белорусских грузовых автомобилей продолжают находиться на территории Украины и не могут выехать. Грузовой транспорт также скапливается и в пунктах пропуска с сопредельными ей государствами ЕС – Венгрии, Румынии, Словакии. Есть случаи конфискации авто. Ни в чем не виновные люди стали заложниками, причем в прямом смысле. У белорусов забирают документы и насильно удерживают.

Украинцы блокируют фуры с белорусскими и российскими номерами. Как это прокомментировали в МИД Беларуси?-1

МИД Беларуси:
Мы предпринимаем усилия по разрешению ситуации в контакте и с украинской, и с российской сторонами. Практически в ручном режиме что-то удается решать. Совместными усилиями в партнерстве с белорусскими заинтересованными к настоящему моменту 143 экипажам белорусских большегрузов было оказано содействие в возвращении на родину как на автомобиле, так и в пешем порядке. Дополнительно ведем работу по линии сопредельных с Украиной государств ЕС.

В дипведомстве также отметили, что украинская сторона ограничена в возможностях. В стране действуют разные военные формирования, которые не всегда подчиняются Киеву.

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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