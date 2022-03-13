Украинцы блокируют фуры с белорусскими и российскими номерами. Как это прокомментировали в МИД Беларуси?

Украинские активисты на польской границе второй день блокируют фуры с белорусскими и российскими номерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным МИД нашей страны, порядка 280 белорусских грузовых автомобилей продолжают находиться на территории Украины и не могут выехать. Грузовой транспорт также скапливается и в пунктах пропуска с сопредельными ей государствами ЕС – Венгрии, Румынии, Словакии. Есть случаи конфискации авто. Ни в чем не виновные люди стали заложниками, причем в прямом смысле. У белорусов забирают документы и насильно удерживают.