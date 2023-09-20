«Полный спектр медицинских услуг». Как в «Фауне города» содержат бездомных животных?
Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы говорили про приют, который, возможно, у вас откроется в будущем. В доме с вами живут животные? Вы их как-то разделяете – это работа, а это личная жизнь? Это для любви, ласки, а этих спасти бы от болезней?
Светлана Гарист, волонтер:
У меня немного живет со мной животных. Так как все те, которых я подбираю у нас попадают в этот мой дом, который мы купили специально для животных. То есть я туда езжу два-три раза в день. Убираем, смотрим, кормим, лечим. В общем, проблем с родственниками поэтому не возникает, потому что они не живут с ними под одной крышей.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Плюс у вас есть четкая позиция, убедительная, что вас не переспорить.
Светлана Гарист:
Конечно.
Михаил Свито:
Андрей, как вы относитесь к такому количеству животных?
Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Положительно, почему нет? Единственное, что – со всех сторон положительно – немножко позволю не согласиться. Работаю я в городе Минске. В городе Минске функционирует специализированная организация под названием «Фауна города», которая занимается абсолютно всем тем, о чем вы говорите. Оказывает полный спектр медицинских услуг, содержит бездомных, лечит, воспитывает, передает их новым хозяевам. А так – только с положительной стороны.
«Пять кошек, пять собак, хомячок и рыбки». Сколько животных могут ужиться в одной квартире – подробнее здесь.