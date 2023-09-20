«Полный спектр медицинских услуг». Как в «Фауне города» содержат бездомных животных?

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы говорили про приют, который, возможно, у вас откроется в будущем. В доме с вами живут животные? Вы их как-то разделяете – это работа, а это личная жизнь? Это для любви, ласки, а этих спасти бы от болезней?