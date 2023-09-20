«Пять кошек, пять собак, хомячок и рыбки». Сколько животных могут ужиться в одной квартире?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как вы относитесь к тем людям, у которых в доме пять кошек, пять собак, хомячок и рыбки? Они же все должны уживаться между собой. Например, кошка может не ужиться. Тогда просто балаган в квартире.

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Дедюля, кинолог:

Безусловно, то есть я за то, что если… Я вам скажу, можно держать даже 20 собак в квартире, и об этом практически никто не узнает. Весь вопрос в том, как вы обеспечиваете необходимые, скажем, базовые потребности своему животному, как закрываете соседские вопросы. Потому что одно дело – когда ты себя радуешь большим количеством животных, тебе это в кайф и вроде бы не мешает, потому что к этому привык. Для соседей это уже будет дискомфорт. Поэтому тут момент в том, что, как я хотела больше собак и большей активности, то есть мне нужен был больший простор, просто взяла, переехала за город. То есть, естественно, что такое количество [пять собак и кошка – прим. ред.] в квартире, я бы себе позволить не могла даже с точки зрения выгула и всего остального. Но я знаю прекрасно, как люди, допустим, с тремя собаками живут в доме. Никаких вопросов ни к собакам, ни к соседям, ни к владельцам нет. Я знаю людей, у которых семь кошек живет. Соседи даже не в курсе, сколько кошек в этой квартире. Но при этом я знаю владельцев, и ко мне приходят на занятия люди, у которых всего одна собака, но уже куча жалоб от соседей. Потому что воет, громит, спокойно дома не остается, на улице, в подъезде на всех кидается, гавкает. Поэтому не в количестве дело, а в том, насколько вы можете обеспечить жизнь себе, собакам и соседям комфортно с таким количеством.